Cap Arreghini lancia Archipalette: selezione di 110 tinte a supporto dei professionisti del colore

Il colore è un elemento essenziale per esprimere se stessi e il proprio stile, anche in casa o in ufficio. Oltre a rendere gli spazi più confortevoli e stimolanti, l’uso sapiente delle scelte cromatiche all’interno degli ambienti è fondamentale per modificare la percezione di luminosità e dimensione degli spazi, assumendo quindi un carattere non solo estetico, ma anche funzionale.

Specializzata in vernici e soluzioni per la decorazione d’interni, Cap Arreghini lancia Archipalette, un nuovo progetto a supporto dei professionisti del colore, architetti e interior designer.

Archipalette si presenta in una selezione di 110 tinte, classificate con cura in una scala composta da tinte neutre e classiche e da toni profondi e desaturati, in perfetta sintonia con gli stili dell’interior design più attuali.

L’uso di toni diversi si basa su tre principali schemi di colore: monocromatico, coordinato e di contrasto. In questo modo è possibile creare infinite combinazioni gradevoli e versatili, in grado di generare emozioni.

Con Archipalette, Cap Arreghini rafforza la sua posizione a fianco dei professionisti del design e della decorazione, garantendo uno sviluppo costante della propria gamma prodotti per soddisfare le esigenze contemporanee dell’interior design.

Ma come si legge Archipalette? Ogni colonna della palette rappresenta un piano tinta sino ad arrivare a 110 colorazioni derivate. Per creare gli abbinamenti è possibile scegliere due colori della stessa colonna, ottenendo un abbinamento tono su tono (lettura verticale), oppure scegliere colori nella stessa riga ottenendo armonici contrasti cromatici (lettura orizzontale).

Le 110 tinte contenute in Archipalette sono riproducibili con gli smalti murali della linea K81 e con le idropitture da interno della linea Ecolora di Cap Arreghini.