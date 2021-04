Vinci con Vestis: oggi la finale del concorso di lattoneria

Manca poco al gran finale del concorso Vinci con Vestis, quest’anno alla sua terza edizione.

Al concorso hanno partecipato gli installatori che hanno realizzato un lavoro di rivestimento architettonico di un fabbricato realizzato con il laminato Vestis, esemplare per bellezza, idea o originalità.

La diretta della finale è fissata per mercoledì 31 marzo alle ore 17 sulla pagina facebook.com/mazzonettometalli e sul sito www.vinciconvestis.it

Ecco i progetti finalisti e le aziende che concorreranno per vincere la profila per doppia aggraffatura Schlebach Mini-Light:

– Albergo Aurora – Ortolani & Rizzoli snc di Saverino Aurelio e C.

– Zilioli60 sul tetto delle Marche – Metal Roof Srl

– Edificio commerciale – Gamma cover srl e creative profili Srl

– L’eco villaggio argentato – La Metal Coperture

– Solo per Sette – Biagetti Srl

– Rivestimento di facciata in alluminio Cortex – GDM Lattonerie Girotto Srl

– Casa Studio – Varana Srl

– Villa Privata – Nuova Lamiercop Srl

– Ascensore in Cortex – ZANONI GIUSEPPE & C. Sas

– Villa Roccaraso – Pietro Pasquarelli

A valutare i finalisti una giuria composta da due esperti lattonieri, due architetti e un docente Universitario della IUAV di Venezia.