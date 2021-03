Iglu’, il sistema Daliform Group contro l’umidità di risalita

Escludere l’umidità è uno degli obiettivi più importanti da risolvere nella costruzione di un edificio. Un problema, quello della risalita dell’umidità, noto fin dall’antichità e che è stato affrontato per legge oltre un secolo fa, con una normativa del 1896, che ha fissato l’elevazione del pavimento a 40 centimetri, per creare un vuoto per la ventilazione sottostante. Ed è un sistema di isolamento ancora valido e applicato, sia sulle nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione di vecchi edifici.

In linea con la normativa, l’azienda di Gorgo al Monticano (Treviso) Daliform Group ha brevettato e realizzato Iglu’, un sistema rivoluzionario per la creazione di intercapedini in genere, vespai e pavimenti aerati.

I casseri, realizzati in materiale plastico riciclato e riciclabile, grazie alla loro facile posa a incastro, consentono la rapida realizzazione di una piattaforma pedonabile, sulla quale è posata la gettata di calcestruzzo.

L’intercapedine così ottenuta avrà una conformazione a calotta sferica e, con i collegamenti all’esterno del fabbricato, consentirà la massima ventilazione. Oltre a creare un «vuoto sanitario» con adeguata barriera al vapore per il pavimento, il sistema favorisce lo smaltimento dei gas radioattivi naturali emanati dal terreno, in particolare del gas radon.

Le caratteristiche peculiari di questa tecnologia sono la razionalità, la facilità di lavorazione e soprattutto la velocità e semplicità di posa in opera.

L’intercapedine consente anche l’inserimento delle reti tecnologiche senza annegarle nel massetto di base della pavimentazione, garantendo la possibilità di ispezione e l’integrazione con ulteriori impianti che si rendessero necessari nel tempo.

Tra i molti campi applicativi, in cui il sistema Iglu’ può svolgere una significativa funzione, si contano pavimenti ventilati civili e industriali, tetti freddi piani e inclinati, pavimentazioni flottanti (floating floors) ai piani intermedi, canalizzazioni sotto il pavimento per impianti di riscaldamento e di ventilazione con il passaggio d’aria fino a 35-38 gradi, infrastrutture stradali come marciapiedi, aiuole, piazze, in alternativa ai riempimenti con materiali inerti, strutture per l’agricoltura come le serre, impianti sportivi.

Il cassero Iglu’ integrato con gli accessori L-Plast, Beton-Up, Iso-Iglu’, amplia ulteriormente la capacità del sistema di adattarsi a esigenze di progetto diversificate.

Daliform Group prosegue nell’attività di ricerca e sviluppo tecnologico del sistema secondo le direttrici che ne hanno determinato il successo: semplicità, razionalità, economicità. Questa attività di studio e sperimentazione ha prodotto una serie di nuovi componenti che completano il sistema aumentandone le possibilità applicative.