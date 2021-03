I pannelli irradianti per box doccia Sunshower anche in Organic Grey

Sunshower, i pannelli irradianti per box doccia, si arricchiscono della nuova finitura Organic Grey, in linea con i dettami del colore Pantone 2021 e le tendenze dell’arredo bagno.

L’azienda olandese che produce pannelli irradianti Sunshower ha infatti deciso di ampliare la gamma colori con un grigio pieno ed intenso, una nuance dal sapore urban, che ha il potere di evocare elementi naturali rocciosi ed esaltare lo scorrere dell’acqua.

La scelta del colore Organic Grey è stata pensata non solo per ampliare le possibilità di abbinamenti con il resto degli elementi del bagno moderno, ma anche per ricercare nuove forme espressive che trasformino il bagno nel luogo perfetto in cui prendersi cura di sé e rilassarsi.

I pannelli Sunshower si installano all’interno del box doccia e sono costituiti da lampade che emettono sia raggi UV, che stimolano la produzione di vitamina D, sia raggi infrarossi, i quali scaldano il corpo rilassandolo e alleviando reumatismi, rigidità e dolori muscolari: mentre si fa la doccia, quindi, si può quotidianamente beneficiare di una sicura quantità di raggi e regalarsi un momento di puro benessere.

Partner Sunshower per l’Italia è DLX Italia con sede a Castelfanco Emilia (MO).