Il benessere del sole all’interno del box doccia

Con Sunshower è possibile riprodurre l’effetto dei raggi solari all’interno del box doccia. Questo speciale pannello radiante, progettato per l’uso in ambienti umidi, è costituito da lampade che emettono raggi infrarossi a onda corta che stimolano la produzione di vitamina D, importante per rafforzare il nostro sistema immunitario, favorire l’assorbimento del calcio nelle ossa, migliorare la circolazione e alleviare il dolore provocato da rigidità muscolari e articolari.

Mentre si fa la doccia, è così possibile beneficiare di una sicura quantità di raggi infrarossi regolata da un timer interno. Sunshower è disponibile anche nella versione che abbina ai raggi infrarossi anche i raggi UV per beneficiare, oltre della stimolazione della vitamina D, della melanina per un’abbronzatura naturale in totale sicurezza.

Installabile a incasso o a muro, Sunshower è disponibile in sei modelli diversi da scegliere tra la versione a infrarossi e a infrarossi e UV combinati. Il modello Deluxe è disponibile anche nella colorazione nera.

Sunshower è distribuita in Italia da DLX Italia.

Chi è Sunshower

Sunshower BV è un’azienda olandese con sede ad Amsterdam fondata nel 2003 dagli ingegneri Merijn Wegdam e Oscar Meijer che insieme hanno sviluppato l’omonimo prodotto. Dal 2010 Sunshower BV ha ampliato le sue attività fondando una società sussidiaria, la DermaSun Medical specializzata nell’applicazione medica dei raggi UVB.

Sunshower si avvale di riconosciuti studi condotti dal Medical Academic Center in Leiden e la Medical University di Amsterdam e della consulenza di medici dermatologi.