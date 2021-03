Spit Cordless Essentials: sei elettroutensili, un’unica batteria

ITW Construction Products Italy lancia in Italia la nuova piattaforma Spit Cordless Essentials composta da sei elettroutensili utilizzabili con batteria intercambiabile da 18 volt.

Concepita per rispondere alle specifiche esigenze di elettricisti e cartongessisti, la gamma offre strumenti compatti, potenti e di grande autonomia grazie a due batterie ad alte prestazioni: 2,0 Ah per applicazioni occasionali e 5,0 Ah per applicazioni che richiedono la massima autonomia.

Il punto di forza dei Cordless Essentials è la versatilità: le batterie, infatti, sono intercambiabili tra i diversi elettroutensili della gamma, consentendo di cambiare al volo l’attrezzo per concludere qualsiasi tipo di lavoro.

La gamma dei Cordless Essentials di Spit, dotati di motore Brushless, si compone di:

Martello combinato D18, sinonimo di versatilità, incredibilmente leggero, efficiente e robusto. Ha 3 funzioni: rotazione, roto-percussione e scalpellatura

Caratteristiche:

– 2,4 kg

– Fino a 1200 giri / min

– Motore Brushless

Avvitatore ad impulsi W18 per prestazioni molto elevate in un formato ultracompatto. È perfetto per il fissaggio di viti per cemento Tapcon in Ø8 mm

Caratteristiche:

– Doppio porta utensile: esagonale 1/4 ” quadrato 1/2 ”

– 1 kg

– 210 Nm di coppia

– Motore Brushless

Avvitatore S18, maneggevole e robusto, è dotato di un mandrino in metallo da 13 mm per la massima capacità di serraggio

Caratteristiche:

– 1,1 kg

– Fino a 800 giri / min

– 16 + 1 livelli di coppia per ancora più applicazioni

– Motore Brushless

Smerigliatrice a dischi AG18, sicura ed affidabile, è completa di protezione dalle polveri fornisce grandi prestazioni grazie al motore Brushless

Caratteristiche:

– 2,4 Kg

– Controllo elettronico della velocità

– Protezioni contro sovraccarico e ri-avviamento

Avvitatore per cartongesso P18 che offre grande autonomia e può essere utilizzato con l’adattatore SPEED 55 per l’utilizzo di viti a nastro e con il palo P580 per l’avvitamento in altezza

Caratteristiche:

– 1,1Kg

– Fino a 5000 giri / min

– Capacità di avvitatura viti fino Ø 5 mm L70 mm

Laser L18 per la massima visibilità con 3 line a diodi verdi. La confezione comprende due accessori: supporto da parete e treppiede con livella

Caratteristiche:

– Laser verde 3 piani x 360°

– IP54

– Resistenza alla polvere e agli schizzi

Con questa tecnologia, ora il professionista potrà risparmiare acquistando nuovi attrezzi senza la batteria, che sarà già in suo possesso, componendo il proprio parco attrezzi come preferisce e aggiungendovi batteria e caricabatteria con la massima libertà. Sarà così possibile passare – per esempio – da un martello ad un avvitatore in totale facilità, spostando la batteria da un attrezzo all’altro in poche semplici mosse.

Per facilitare il tutto, sono stati realizzati i nuovi Energy Pack da 2,0 Ah o da 5,0 Ah Le confezioni sono composte da 2 batterie e 1 caricatore.

A garantire la qualità dei prodotti, il marchio Spit, impegnato sul fronte del fissaggio diretto dal 1951.

Altra novità è la nuova custodia KeyBox, impilabile e agganciabile per riporre gli strumenti con maggiore facilità in cantiere e nel camion. Grazie ad un rinforzo in vetro, questa custodia in plastica con chiusure di bloccaggio in acciaio offre una resistenza infallibile.