Deltacalor presenta Plate: il radiatore minimalista

È un design improntato sulla sottrazione quello di Plate, il nuovo radiatore di Deltacalor, dalle linee essenziali e dalla personalità decisa, espressione di un processo creativo che mira a raggiungere la purezza formale.

Razionale nelle linee e nel concept, Plate riesce a condensare in pochi tratti netti funzionalità e rigore geo-metrico. Elemento squadrato di forma rettangolare, dallo spessore estremamente sottile, Plate si adatta a ogni ambiente domestico e a ogni stile, con eleganza e discrezione.

Raffinato e formale, disponibile in due versioni

Parte della collezione Warm, Plate ne esprime a pieno i principi, ovvero la ricerca di raffinatezza formale attraverso prodotti capaci di emozionare per l’elevato impatto scenografico e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. In questo senso, la linea Warm è una chiara espressione dell’eccellenza del Made in Italy alla base della filosofia Deltacalor, che si ritrova in ogni aspetto progettuale: dalla scelta delle materie prime fino alla lavorazione e alle esclusive finiture cromatiche e tattili.

Plate è una piastra radiante tecnologicamente evoluta disponibile in due versioni, a seconda del tipo di alimentazione: idraulica o elettrica.

Plate Electric Plus

In particolare, la versione Plate Electric Plus è completa di cronotermostato ambiente caratterizzato da un’interfaccia con schermo LCD retroilluminato, attraverso la quale è possibile impostare un programma di accensioni su base settimanale, impostando il livello di calore desiderato a seconda dei propri ritmi e delle proprie esigenze. Il sistema include nove programmi preimpostati e quattro programmi personalizzati.

In un’ottica di attenzione al risparmio energetico, il sistema integra anche la funzione di rilevatore di finestra aperta, che si attiva allo scendere improvviso della temperatura interrompendo il riscaldamento ed evitando così inutili consumi energetici. Inoltre, è dotato di un sistema di blocco comando che impedisce che le impostazioni di riscaldamento possano essere inavvertitamente modificate o dai bambini di casa.

Grazie a queste accortezze, Plate Electric Plus risponde pienamente alla direttiva europea EcoDesign che mira a ridurre il consumo di radiatori elettrici eliminando dispositivi con insufficiente capacità energetica e inutili consumi. Estremamente versatile, il radiatore Plate è disponibile oltre che nella versione singola, sia verticale sia orizzontale sotto finestra, nella versione doppia per aumentare la capacità riscaldante pur mantenendo una larghezza contenuta.

Molteplici le varianti come la versione acciaio lucido effetto specchio, la nuova proposta inox spazzolato e le molteplici finiture e tonalità della cartella colori offerta da Deltacalor, offrendo così la massima flessibilità per adattarsi a diversi spazi e preferenze di arredamento.

Plate è inoltre disponibile in diverse misure, per adattarsi a vari contesti architettonici.

Questa flessibilità si traduce in un totale di otto combinazioni di potenza e dimensioni, consentendo una scelta accurata in base alle esigenze specifiche dell’ambiente. Per la versione elettrica, sono invece disponibili cinque varianti.