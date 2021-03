Speciale Isolamento: con il cappotto Terracoat il laterizio sposa l’Eps

Sono lontani i tempi in cui si considerava il cappotto come qualcosa di esotico, oppure riservato ai gelidi Paesi del Nord Europa. Il cappotto, oggi, è un must per chi costruisce, ma anche un’occasione imperdibile per chi è proprietario di un’unità immobiliare realizzata con i vecchi criteri e da riqualificare.

Infine, il cappotto si è scrollato di dosso anche la convinzione che possa essere realizzato solo con un’unica tecnologia: Terracoat, per esempio, testimonia come sia possibile ottenere grandi risultati per l’isolamento termico degli edifici con pannelli prefabbricati mediante l’assemblaggio di lastre di Eps con grafite e listelli dello spessore di 2 centimetri in terracotta faccia a vista a pasta molle di Terreal Italia. Il particolare sistema di assemblaggio fa sì che i due elementi siano saldamente incollati tra loro, per creare un corpo unico, indivisibile e con un’altissima resistenza agli agenti atmosferici.

La prefabbricazione viene eseguita nello stabilimento di Noale di Terreal Italia in condizioni controllate di fabbrica con procedimenti standardizzati. Le dimensioni ridotte, equivalenti a 0,54 metri quadrati per pannello, e il peso limitato (circa 17,4 chilogrammi) rendono l’elemento molto versatile nelle fasi di logistica, stoccaggio in cantiere e, soprattutto, permettono velocità e facilità di posa.

I pannelli possono essere fissati meccanicamente su qualsiasi struttura di supporto: dalla parete in legno alla più tradizionale parete in laterocemento, al pannello in cemento armato delle strutture prefabbricate.

Il sistema Terracoat assicura una elevata performance termica dell’edificio, oltre a migliorare l’aspetto estetico grazie ai listelli faccia a vista in terracotta a pasta molle nelle varietà di finiture e colori della gamma SanMarco e Pica.

Queste caratteristiche rendono Terracoat perfetto nei casi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia così come nella nuova edificazione. Tra i vantaggi d’uso sicuramente la lunga durabilità e l’assenza di manutenzione, oltre alla semplicità di posa.