Le novità San Marco Unimarc per la proteggere e dare nuova vita al legno

Il legno è un materiale che può essere recuperato e restaurato con semplicità, a patto di utilizzare soluzioni specifiche, soprattutto in caso di esposizione agli agenti atmosferici, al degrado biologico e ai raggi UV.

Per proteggere e nobilitare il legno, San Marco arricchisce la sua gamma Unimarc con innovative soluzioni a base acqua e una collezione di dieci moderne nuance che richiama emozioni legate a oggetti, spezie e materiali naturali.

La prima novità è Unimarc Duo Legno, prodotto che racchiude le funzioni dell’impregnante e della finitura cerata, caratterizzato da cere micronizzate in grado di ravvivare le tonalità delle venature, assicurando protezione dai raggi UV e prevenendo la formazione di funghi e muffe. Idoneo per la cantieristica su legni assorbenti, è perfetto anche per il fai da te e il bricolage, ed è applicabile su superfici in legno nuove o già precedentemente verniciate quali porte, battiscopa, infissi in genere, travi e pannelli.

Un’altra novità che si aggiunge alla linea di smalti, finiture e impregnanti, è Unimarc Antitannino, il fondo/finitura semicoprente in grado di contrastare la formazione di aloni e macchie provocati dalla presenza di tannini.

Contro insetti xilofagi, termiti e funghi, c’è invece Unimarc Preserver Legno che, utilizzato prima dell’impregnante, penetra in profondità aumentando la stabilità del legno e prevenendo i fenomeni di ingrigimento, senza alterare la naturalezza dei supporti.

Per la protezione di legni assorbenti, Unimarc Expert Impregnante, infine, crea un effetto idrorepellente e non forma alcuna pellicola, rendendo omogenea la colorazione del legno con tempi di essiccazione molto rapidi.

1 di 4

Per esaltare la naturalezza del legno con un tocco di contemporaneità, San Marco presenta inoltre una nuova proposta cromatica di dieci nuance fredde, neutre e calde. Le tinte Cenere, Betulla Bianca ed Ebano sono concepite per avvicinarsi alle ultime tendenze del design; Coriandolo, Canapa e Mosto sono ideali per rinnovare le tonalità del legno più classiche senza ricorrere a tinte tradizionali quali Noce o Mogano.