Rivenditori edili in Canton Ticino: Somazzi Dario, all’orizzonte c’è l’e-commerce

Intervista a Dario Somazzi, titolare della Somazzi Dario Materiali da costruzione di Bironico (Svizzera)

DOMANDA. QUALI NOVITÀ SONO INTERVENUTE NELL’ULTIMO ANNO NELLA VOSTRA ATTIVITÀ?

RISPOSTA. Abbiamo ampliato il nostro team, parallelamente alla crescita della richiesta da parte del mondo dell’edilizia. Questo ci ha permesso di crescere e perfezionare ulteriormente il nostro servizio. Il processo in corso attualmente è di consolidamento delle iniziative intraprese gli anni scorsi.

D. IL CORONAVIRUS HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ? IN CHE MODO?

R. Ha purtroppo influenzato principalmente il contatto e confronto diretto con i nostri clienti che, ora, non possiamo più avere. Fortunatamente non ci sono stati cambiamenti importanti per quanto riguarda la richiesta di lavoro e la nostra produttività. Siamo soddisfatti di come abbiamo gestito l’arrivo della pandemia nella quotidianità, siamo riusciti a fornire il nostro servizio di consulenza e mantenere attivo il settore amministrativo dell’azienda. Abbiamo colto inoltre l’occasione, nel corso del primo lockdown, di aggiornare e migliorare le competenze dei nostri collaboratori attraverso un sistema di webinar aziendali, nei quali ognuno aveva la possibilità di condividere il proprio know-how e le proprie competenze nel proprio settore di riferimento. Il sistema è stato poi implementato anche con i fornitori, che hanno così permesso di ampliare le conoscenze sui singoli prodotti.

D. QUALI INIZIATIVE AVETE MESSO IN ATTO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA

SANITARIA?

R. Abbiamo rispettato le regole imposte dal Consiglio Federale relative al confinamento per il covid-19, quindi distanziamento e uso della mascherina. Abbiamo inoltre introdotto lo smart working all’interno della nostra azienda, che ha portato, comunque, a buoni risultati.

D. CI SONO ASPETTI NELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE CHE AVETE DOVUTO MODIFICARE RADICALMENTE E CHE HANNO IMPATTATO IN MODO POSITIVO SUL BUSINESS?

R. Abbiamo dovuto fronteggiare diverse sfide, prima tra tutte quella relativa all’approvvigionamento. Ovviamente, come tutti, abbiamo subito dei ritardi nella ricezione della merce e conseguentemente dei ritardi nelle consegne. Nonostante ciò abbiamo cercato di gestire al meglio la nostra catena di distribuzione, migliorando l’efficienza e il controllo delle prestazioni, attraverso un coordinamento strategico dei vari membri della nostra supply chain. Secondariamente, abbiamo introdotto il telelavoro, attività che fino a dodici mesi fa non era praticata e conosciuta. Questo ha portato un cambiamento all’interno del nostro gruppo e delle nostre abitudini lavorative. Nonostante questa novità, abbiamo avuto dei riscontri positivi con l’introduzione dello smart working.

D. IN GENERALE, QUAL È LA SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO?

R. Confermata dai nostri risultati aziendali, rimane l’intuizione che in Ticino il mondo dell’edilizia continua a essere attivo. Ogni giorno nel nostro Cantone sono visibili cantieri che prendono forma, e ne rappresentano la prova. Cambia l’approccio alla costruzione ma sicuramente le prospettive a medio termine rimangono buone.

D. CI SONO STATE DIFFICOLTÀ CON I FORNITORI ITALIANI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA? E ADESSO COME VANNO LE RELAZIONI COMMERCIALI?

R. Le difficoltà riscontrate sono state quelle a cui tutti siamo stati messi alla prova, ma piano piano si sta tornando alla normalità. L’emergenza sanitaria ha fatto aumentare i prezzi di diversi prodotti, ma ci siamo preparati di conseguenza senza renderlo un problema effettivo.

D. QUALI RISULTATI IN TERMINI DI FATTURATO AVETE CONSEGUITO NEL 2020? E COME STANNO ANDANDO INVECE I PRIMI MESI DEL 2021?

R. I risultati sono stati buoni e per alcuni aspetti sorprendenti. All’inizio della crisi, nessuno sapeva che cosa aspettarsi e nonostante i due mesi di stop forzato tra marzo e aprile, ci siamo attestati sui risultati degli anni precedenti.

D. CI SONO SETTORI MERCEOLOGICI O PRODOTTI SU CUI STATE INVESTENDO IN MODO PARTICOLARE?

R. Il settore dell’edilizia non ha mai subìto notevoli variazioni. Abbiamo continuato a proporre un’ampia gamma di prodotti su più fronti: questo ci ha permesso di mantenere una buona distribuzione e la possibilità di soddisfare in maniera efficiente i nostri clienti. Parallelamente con l’acquisizione della Edinthon, ultima azienda produttrice di pitture nel Cantone, abbiamo investito molte risorse, e questo ci ha permesso di impadronirci di una nuova clientela, con esigenze differenti, ma complementari.

D. QUALI SONO I VOSTRI PRINCIPALI CONCORRENTI?

R. La concorrenza in tutto il Cantone è molto forte e si compone di aziende locali ed estere, di piccole dimensioni e di multinazionali, focalizzate su una singola unità di business o come la nostra realtà, orientata a più attività affini. La nostra convinzione è che, all’interno di un mercato così conteso, i rapporti interpersonali e la storia facciano la differenza.

D. QUALI SERVIZI OFFRITE AI VOSTRI CLIENTI?

R. La ditta Somazzi si rivolge al mondo dell’edilizia a 360 gradi. Attraverso tre punti vendita situati in zone strategiche (Castione, Bironico, Taverne) riusciamo a servire tutto il Cantone. La recente aggiunta di Edinthon a Taverne ci ha permesso di estendere la nostra copertura sul territorio, oltre ad ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti. In aggiunta all’ampia gamma di prodotti, offriamo tutta la nostra esperienza, ma soprattutto mettiamo a disposizione la rete delle imprese con cui collaboriamo. Abbiamo maturato una profonda conoscenza dei vari settori e annoveriamo migliaia di artigiani specializzati in grado di risolvere svariati problemi: la nostra forza sono proprio i rapporti con le aziende specializzate. Siamo inoltre presenti nel settore dell’arredo d’interni con lo showroom LAB Finiture d’interni, a Manno.

D. FARE PREVISIONI È DIFFICILE, MA QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE CHE PROSPETTATE PER LA VOSTRA AZIENDA NEL PROSSIMO FUTURO?

R. La pandemia ci ha messo di fronte a nuove sfide, che abbiamo affrontato e stiamo tutt’ora affrontando. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, ma l’implementazione di ulteriori sistemi per continuare a garantire il funzionamento dell’azienda in caso di pandemia, sono di certo materia di discussione. Il covid ha portato anche spunti di riflessione dal punto di vista professionale, dei quale bisogna prendere atto.

D. COME VI IMMAGINATE INVECE LA RIVENDITA DEL FUTURO?

R. In futuro in genere prevarrà la vendita online. La recente crisi sanitaria ha spinto diverse aziende ad adottare e implementare questo nuovo stiledi vendita. Noi vogliamo continuare a dare priorità ai rapporti diretti con il cliente, ma non è esclusa la possibilità di orientarci in parte all’e-commerce. Anche se verranno sicuramente sempre preferiti i rapporti interpersonali.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: SOMAZZI DARIO MATERIALI DA COSTRUZIONE SA

Anno di fondazione: 1982

Sede legale: Via Maito 20 – 6804 Bironico

Sito internet: www.somazzi.ch

Email: info@somazzi.ch

Numero punti vendita: 4

Indirizzi punti vendita: Via Stazione 15 – 6532 Castione; Via Maito 20 – 6804 Bironico; Via al Fiume 6 – 6807 Taverne; Via Cantonale 36 – 6928 Manno

Numero showroom: 2 (LAB, Manno – Edinthon, Taverne)

Magazzino: 5000 mq coperti; 8000 mq scoperti

Titolare: Dario Somazzi

Principali marchi trattati: Bauder, Riwega, Prefa, Isolmant, Gasser Ceramic, Knauf, Ursa, Binderholz, Steico, Velux, Nelskamp, Weinberger, Isopan, Soprema, Mirage

Servizi: trasporti, noleggio protezioni anticaduta, stesura capitolati tetti piani, manutenzione pavimenti in legno, macchina di taglio automatica Hundegger, negozio di strumenti da lavoro, assistenza tecnica e direzione lavori. Finiture d’interni (LAB), fabbrica di pitture (Edinthon)