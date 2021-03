Rivenditori edili in Canton Ticino: Gehri Rivestimenti, la posa batte l’e-commerce

Intervista ad Andrea Gehri, titolare della Gehri Rivestimenti di Lugano (Svizzera)

DOMANDA. QUALI NOVITÀ SONO INTERVENUTE NELL’ULTIMO ANNO NELLA VOSTRA ATTIVITÀ?

RISPOSTA. Il 2020 si è rivelato un anno particolare per tutte o, perlomeno, molte aziende. Ci si è trovati a fronteggiare una situazione anomala che passerà alla storia. A livello aziendale ci siamo impegnati puntualmente a risolvere le problematiche. Soprattutto abbiamo lavorato di concetto per prepararci al futuro, che prevede grandi novità nell’organizzazione dei nostri spazi e soprattutto della logistica.

D. IL CORONAVIRUS HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ? IN CHE MODO?

R. La pandemia e le conseguenti misure introdotte dalle autorità cantonali e federali hanno sicuramente influito sulla nostra attività. Le misure sanitarie (mascherine, protezioni varie in plexiglas, igienizzanti mani e igienizzazione superfici, ecc.) sono state approntate e presto sono divenute parte integrante della vita lavorativa quotidiana. Il problema maggiore è stato il periodo di chiusura forzato ai tempi della prima ondata, durato quasi due mesi. Ovviamente a fine anno alla cifra d’affari sono mancati questi due mesi.

D. QUALI INIZIATIVE AVETE MESSO IN ATTO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SANITARIA?

R. Abbiamo implementato un sistema di comunicazione interno, rivolto a tutti i dipendenti, veloce e immediato grazie a Whatsapp, e non più attraverso i capi settore responsabili. Tutte le notizie e le misure interne, cantonali e federali, sono così giunte immediatamente agli interessati. Abbiamo messo a disposizione dei collaboratori e dei clienti, gratuitamente, mascherine ed igienizzanti. All’inizio è stato difficile reperire questo materiale, soprattutto le mascherine, il cui costo, vista la carenza, era davvero spropositato. Poi non è più stato un problema.

D. CI SONO ASPETTI NELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE CHE AVETE DOVUTO MODIFICARE RADICALMENTE E CHE HANNO IMPATTATO IN MODO POSITIVO SUL BUSINESS?

R. Dove possibile abbiamo implementato lo smartworking, limitatamente ai collaboratori in ufficio, e cercato di mantenere contatti costanti con la clientela mediante i mezzi di comunicazione tradizionali e virtuali. Va da sé che, per ovvi motivi, sui cantieri tale approccio è impossibile.

D. IN GENERALE, QUAL È LA SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO?

R. A parte la cronica problematica dei margini troppo ridotti, il settore ha potuto lavorare quasi a ritmo normale. Pertanto la situazione è da considerarsi neutra. Il futuro ci dirà se, e come, il coronavirus impatterà sul settore.

D. CI SONO STATE DIFFICOLTÀ CON I FORNITORI ITALIANI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA? E ADESSO COME VANNO LE RELAZIONI COMMERCIALI?

R. Le problematiche che abbiamo riscontrato erano soprattutto legate alla difficoltà di approvvigionamento e alla riduzione dei servizi logistici offerti dai fornitori. Attualmente la situazione sembrerebbe migliorata, anche se le aziende fornitrici hanno operato una profonda selezione dei prodotti, che comporta una minor disponibilità di gamma e di conseguenza maggiori difficoltà a offrire i prodotti alla clientela finale.

D. QUALI RISULTATI IN TERMINI DI FATTURATO AVETE CONSEGUITO NEL 2020? E COME STANNO ANDANDO INVECE I PRIMI MESI DEL 2021?

R. Come accennato il fatturato conseguito nel 2020 non si è rivelato catastrofico, ma ovviamente è monco di quei due mesi in cui siamo forzatamente rimasti chiusi. I primi mesi del 2021 sono di regola sempre i più tranquilli: la prova del nove l’avremo durante i mesi a venire.

D. CI SONO SETTORI MERCEOLOGICI O PRODOTTI SU CUI STATE INVESTENDO IN MODO PARTICOLARE?

R. I nostri prodotti di punta rimangono sempre la pietra naturale, le piastrelle nelle misure tradizionali e le lastre in gres porcellanato di grande formato.

D. QUALI SONO I VOSTRI PRINCIPALI CONCORRENTI?

R. Tutte le aziende di settore sul territorio, ma anche quelle provenienti dalla fascia di confine proprio con l’Italia.

D. QUALI SERVIZI OFFRITE AI VOSTRI CLIENTI?

R. Offriamo un servizio completo, che va dalla consulenza nella scelta dei materiali presso il nostro showroom al sopralluogo tecnico, dalla fornitura alla posa di qualsiasi rivestimento in ceramica, mosaico, pietra naturale e artificiale. Inoltre disponiamo di un laboratorio di lavorazione proprio per il taglio e la trasformazione delle lastre in pietra naturale e quelle di grande formato, siano esse in gres piuttosto che in agglomerato di quarzo. Un settore dedicato per la posa di piani e rivestimenti per cucina e bagno, un servizio lucidatura e levigatura, un servizio post-vendita, nonché un punto di vendita diretta per materiali edili affini, completano la gamma dei nostri servizi.

D. FARE PREVISIONI È DIFFICILE, MA QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE CHE PROSPETTATE PER LA VOSTRA AZIENDA NEL PROSSIMO FUTURO?

R. Riconquistare la fiducia dei consumatori e investitori che, a seguito della pandemia, hanno sicuramente ridotto la loro propensione all’investimento nel settore della costruzione. Portare a termine nel corso del 2021 una serie di investimenti concepiti nel 2020 per migliorare la struttura, la logistica, i macchinari e permetterci di presentarci ancor meglio al pubblico. Anche l’investimento anticiclico appartiene alla nostra filosofia aziendale.

D. COME VI IMMAGINATE INVECE LA RIVENDITA DEL FUTURO?

R. Le aziende del settore che fungono da rivenditori di materiali possono passare sempre più alla vendita online. Per noi il discorso è però diverso: intanto prediligiamo il contatto personale con la clientela e, offrendo il servizio di posa, è sicuramente preferibile un rapporto diretto con il cliente, che può essere consigliato nel migliore dei modi sulla base delle sue esigenze ed eventuali piani e disegni.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: GEHRI RIVESTIMENTI SA

Anno di fondazione: 1970

Sede legale: Lugano – Svizzera

Sito internet: www.gehri.swiss

Email: info@gehri.swiss

Numero punti vendita: 2 (il principale è a Lugano, l’altro a Gstaad)

Indirizzi punti vendita: Via Chiosso 12 – 6948 Porza (Lugano)

Numero showroom: 1

Magazzino: 1600 mq coperti; 1500 mq scoperti

Titolare: Andrea Gehri

Responsabile ufficio acquisti: Enrico Da Lio

Fatturato 2020: circa 15 milioni CHF

Principali marchi trattati: Fiandre, Porcelaingres, Active Surfaces, Sapienstone, Gigacer, Atlas Concorde, Atlas Plan, Quarella, Dekton, Silestone, Bisazza, Sicis, Salvatori

Servizi: consulenza showroom, renderizzazione, consulenza tecnica, lavorazione pietre naturali, pietre artificiali, gres porcellanato, servizio di posa con proprio personale e servizio post vendita