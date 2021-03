Plaza, il gres effetto cemento di Marazzi con tecnologia antibatterica

Plaza è la collezione in gres porcellanato di Marazzi in cui il cemento industriale diventa protagonista degli spazi.

La collezione è disponibile in quattro colori a pavimento (Blanco, Beige, Grey, Multicolor, con incursioni blu, ocra e marrone) e tre a rivestimento (Beige, Greige e White). Per i rivestimenti sono disponibili anche tre diversi decori, caratterizzati dal dinamismo tattile della struttura 3d Range, i vivaci cromatismi del Decoro Wallace e la vocazione geometrica del Mosaico 30×30.

Le superfici Plaza sono pensate sia per gli interni sia per le ambientazioni outdoor, per la massima continuità di stile.

Prodotta con il 40% di materiale riciclato, Plaza si propone come perfetto connubio tra stile e prestazioni eccellenti, anche grazie alla tecnologia antibatterica Puro, in grado di assicurare la massima igiene e protezione delle superfici, e all’avanzata finitura antiscivolo StepWise, facile da pulire perché morbida al tatto.