Con StepWise di Marazzi il gres diventa morbido e antiscivolo

Marazzi firma la nuova tecnologia StepWise per superfici in gres morbide al tatto e antiscivolo. La nuova tecnologia è stata sperimentata su prodotti high performance come Terratech, i nuovi gres effetto pietra della collezione Mystone e il piccolo formato decorativo come Crogiolo D_Segni Blend.

StepWise non è un trattamento superficiale ma una caratteristica tecnica intrinseca dei nuovi prodotti. Marazzi è, infatti, riuscita ad implementare le caratteristiche della materia lavorando su tutte le fasi industriali: dalla ricerca dei materiali e degli smalti, alla tipologia di macinatura e pressatura, modificando anche il processo di cottura.

Grazie al nuovo processo produttivo StepWise, i prodotti sono dotati di un elevato coefficiente di attrito dinamico, parametro che misura le prestazioni delle piastrelle in condizioni di superficie bagnata: .42 Newton è lo standard per le superfici posate in ambienti interni, StepWise ha un DCOF di .60 Newton, ben al di sopra dello standard.Inoltre un trattamento meccanico su tutta la superficie consente al materiale di mantenere le caratteristiche di morbidezza tattile, e data l’assenza di ruvidità superficiale, una maggiore facilità di pulizia.

La combinazione di elevata resistenza allo scivolamento ed eccezionale

manutenibilità rendono le superfici facilmente lavabili: si igienizzano, infatti, con la sola acqua e un detergente delicato, diventando la soluzione ideale per spazi ad elevata

frequenza.

Le collezioni StepWise Marazzi

L’applicazione della nuova tecnologia Stepwise non modifica texture e colori delle serie Marazzi alle quali è stata applicata, ma ne potenzia le caratteristiche tecniche e ne amplia le possibilità di posa in ambienti che richiedono standard prestazionali e qualitativi d’eccellenza.

Mystone Gris du Gent

Classica pietra francese pregiata, riscoperta dalle più recenti tendenze nel settore delle superfici. Le superfici morbide dal fondo grigio taupe screziato e compatto,

impreziosito da venature color rame, sono disponibili in diversi formati, tra cui il 60×120 centimetri, con spessore di 20 millimetri.

Mystone Limestone

Le tre tonalità Taupe, Ivory e Sand attualizzano una pietra dalle origini antiche che si distingue per la grafica naturale e minimale, mossa da leggere inclusioni.

Mystone Moon

Marazzi reinterpreta la pietra Moongrey con una collezione versatile e molto tecnica:

tre colori e molteplici formati, tra cui lo scenografico 90×180 centimetri, che si affianca

al 60×120 centimetri e all’80×80 centimetri con spessore 20 mm.

Crogiolo D_Segni Blend

Crogiolo D_Segni Belnd reinterpreta nel formato 20×20 cm il fascino delle storiche cementine fatte a mano. Sette colori e diciotto disegni per creare superfici e rivestimenti accoglienti ma dal tono grafico e contemporaneo.

Terratech

Le sperimentazioni creative con le argille sono state d’ispirazione per la collezione che

approfondisce il legame tra materia e colore. Sette tonalità, dalle gradazioni della terra

a variabili polverose di recente concezione, si accompagnano a una sezione decorativa

che esplora grafismi e pattern irregolari dall’accento hand made.