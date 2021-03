Locatelli presenta il sistema a cappotto sicuro KapLoc

Per rispondere ai requisiti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del Superbonus 100%, Locatelli lancia KapLoc, il Sistema Cappotto Sicuro con pannelli pannelli isolanti di ultima generazione più performanti ed ecologici, frutto di una partnership con i più importanti produttori del mercato.

Specializzata in prodotti per l’edilizia, tra cui rasanti e colle per cappotto, l’azienda di Ranica (Bergamo) con KapLoc migliora ulteriormente le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, per un perfetto equilibrio tra isolamento termico, acustico e traspirabilità.

Testimonial del prodotto, così come di tutta la gamma Locatelli, è la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia. il claim della campagna di comunicazione scelto dall’azienda per accompagnare il lancio del nuovo sistema è “Quando vincere il freddo fa la differenza!“.

KapLoc è disponibile con pannelli isolanti in Eps, realizzati con un processo brevettato di sinto-laminazione, o con pannelli isolanti in lana minerale realizzati senza alcuna presenza di coloranti artificiali o acrilici.

In linea con le più recenti normative, i pannelli isolanti contengono un’elevata percentuale di materia riciclata e certificati Criteri Ambientali Minimi (CAM) e a minimi Composti Organici Volatili (COV).

Grazie alla sua semplicità di impiego e per la precisione dei componenti, il sistema a cappotto KapLoc di Locatelli è stabile e durevole nel tempo. In più i prodotti professionali KapLoc per incollaggio, rasatura e finitura sono specifici per la realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati ad alte prestazioni di isolamento termico, sono supportati da un’ampia serie di accessori specifici per armatura, fissaggio meccanico e particolari costruttivi.