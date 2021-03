Eclisse Mimesi: l’accessorio che crea armonia tra porte battenti e a scomparsa

Eclisse Mimesi è il nuovo accessorio che crea armonia ed equilibrio anche quando nella stessa stanza si hanno porte che non hanno nulla in comune, come a battente e a scomparsa.

Eclisse Mimesi permette infatti di abbinare una porta a battente strombata con una scorrevole a scomparsa priva di finiture esterne, senza avere il timore che il risultato finale risulti sbilanciato e poco coerente.

Imitando l’aspetto del telaio Eclisse 40 Collection, Mimesi crea un effetto pendant tra le due aperture integrando in modo coerente e coordinato i controtelai per porte scorrevoli senza finiture esterne Syntesis Collection e i telai Eclisse 40.

Eclisse Mimesi viene fornito come set composto da 6 barre in alluminio anodizzato da tagliare a seconda delle dimensioni del foro porta e dello spessore parete finita. Disponibile nelle quattro finiture bianco, bronzo chiaro, bronzo scuro e bronzo grafite, le medesime colorazioni presenti per 40 Collection.