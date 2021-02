Superbonus con Isotec: rifacimento coperture CAM compliant

La gamma Isotec di Brianza Plastica comprende soluzioni per la coibentazione e ventilazione dell’involucro, sia per l’isolamento sottotegola delle coperture a falda che per la realizzazione di facciate ventilate.

Superbonus 110%: riefficientamento coperture CAM compliant

La gamma Isotec risponde ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. Edilizia), per l’ottenimento del Superbonus 110%, per i seguenti aspetti:

2.4.1.1 Disassemblabilità: i prodotti della gamma Isotec sono facilmente disassemblabili e, dopo essere stati rimossi dal supporto, possono essere demoliti in maniera selettiva.

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata: i prodotti della gamma Isotec contengono del materiale recuperato o riciclato all’interno delle componenti principali e vanno a contribuire al raggiungimento di tale limite.

2.4.1.3 Sostanze pericolose: i prodotti della gamma Isotec non contengono sostanze pericolose.

2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici: i prodotti della gamma Isotec non sono prodotti utilizzando ritardanti di fiamma; agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono; catalizzatori al piombo; contengono una percentuale di riciclato della schiuma poliuretanica superiore al 1% sul peso della schiuma in ottemperanza alla tabella posta in decreto.

Coperture efficienti, isolate e ventilate con Isotec

Il sistema di isolamento termico in poliuretano Isotec consente di realizzare coperture isolate e ventilate e può essere utilizzato sia in nuove realizzazioni che per interventi di bonifica e recupero di tetti in vecchi edifici. Il sistema è compatibile con tutti i tipi di rivestimento e garantisce risparmio energetico e un eccellente comfort abitativo.

Leggeri e facili da manovrare, i pannelli Isotec posati in sequenza secondo semplici regole di installazione, dalla gronda al colmo di falde, consentono di realizzare un impalcato portante, termoisolante e impermeabile.

Previsti nel corredo del sistema diversi accessori di sigillatura, fissaggio e completamento alla posa in opera.