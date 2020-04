Speciale Tetto: i mille usi di Isotec di Brianza Plastica

Innovazione e libertà progettuale sono anche i capisaldi di Brianza Plastica che,

con il suo pannello Isotec, ha rivoluzionato il mondo delle coperture. Grazie alla sua estrema versatilità il pannello Isotec è utilizzabile con qualsiasi tipologia di manto di copertura, assicurando isolamento e ventilazione. Lastre metalliche, ondulate, lamiere aggraffate, lastre in fibrocemento, o tegole, Isotec offre una compatibilità universale, adattandosi ai passi degli specifici rivestimenti, sia continui che discontinui.

Cos’é Isotec

Isotec di Brianza Plastica è un sistema di isolamento termico in poliuretano a elevate prestazioni, dotato di correntino asolato integrato in produzione nel pannello. Disponibile in vari spessori, da 60 a 160 millimetri, mentre la lunghezza è di 3.900 millimetri (la larghezza è disponibile in misure diverse per l’adeguamento a qualsiasi manto di copertura).

Isotec è adatto per essere installato su tutti i tipi di strutture portanti, offre la sottostruttura ideale al supporto e fissaggio delle più svariate tipologie di lastre continue o di elementi di copertura discontinui, con la massima semplicità e velocità di posa. Ideale sia per le ristrutturazioni sia per le nuove costruzioni, il sistema Isotec – disponibile anche nella versione Isotec Parete – offre una soluzione completa per l’isolamento di tetti e facciate.

Isotec per coperture metalliche

Ampiamente conosciuto nel mercato dell’isolamento delle coperture per l’applicazione sottotegola, il sistema Isotec in realtà si fa apprezzare per la sua estrema versatilità di impiego, con tutte le soluzioni di rivestimento a partire dalle pendenze più basse in abbinamento alle lastre metalliche continue (in alluminio, rame, zinco e altri) di differenti tipologie: lastre con aggancio a scatto, con aggraffatura, grecate o ondulate.

Ognuno di questi rivestimenti richiede un’apposita metodologia di fissaggio al correntino di Isotec: con staffe o morsetti per le lastre a scatto, con staffe su tavolato continuo (a sua volta avvitato al correntino metallico) per le lastre aggraffate, diretto con viti in corrispondenza della parte alta dell’onda o della greca. In questi particolari impieghi, l’ampio piatto del correntino di Isotec Parete offre una comoda superficie per l’appoggio o il vincolo dei diversi elementi.

Nel caso di posa con lastre metalliche continue è possibile realizzare coperture a partire da pendenze molto basse, a partire dall’1% per lastre metalliche a scatto.

Isotec per lastre in fibrocemento

Fra le lastre continue, in copertura è possibile scegliere anche le lastre in fibrocemento o lastre fibro-bituminose, che si fissano anch’esse con apposite viti direttamente al correntino del pannello Isotec, Isotec XL o Isotec Parete, in corrispondenza della parte alta dell’onda. Per questo tipo di composizione è consigliata una pendenza a partire dal 15%.

Isotec per coppi, tegole e basse pendenze

Con un’esperienza di più di 40 anni, Isotec è uno dei prodotti di riferimento per le coperture in tegole tradizionali, coppi, embrici in cotto, cemento, latero-cemento e ceramica, ma anche per tetti rivestiti con tegole speciali come le pietre naturali, le tegole in ardesia, ecc.

Per le tegole tradizionali si consiglia l’installazione su copertura con pendenza superiore al 30%, mentre per le tegole studiate per le basse pendenze, si consiglia di non scendere sotto il 10%, e comunque rispettando sempre le indicazioni del produttore delle tegole.

Isolamento e resistenza termica

Isotec è formato da un anima in poliuretano espanso dalle elevatissime prestazioni termoisolanti (conduttività termica dichiarata λD 0,022 W/mK), con correntino metallico integrato direttamente in produzione e rivestimento in lamina di alluminio goffrato su entrambe le facce, che offre prestazioni di seconda impermeabilizzazione sottocopertura.

Con la sua ampia gamma di spessori, Isotec offre un’ottimale resistenza termica, adeguandola alle differenti richieste di miglior comfort abitativo e di maggiore risparmio energetico.

Il correntino in acciaio, integrato nel pannello, presenta delle asolature che consentono lo smaltimento di eventuali infiltrazioni accidentali e la ventilazione naturale dalla gronda al colmo in copertura e dell’intera parete in facciata. Tale movimento d’aria consente, nella stagione estiva, un miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro e, nella stagione invernale, lo smaltimento della condensa che si forma nella camera d’aria creatasi tra l’estradosso dell’isolante e l’intradosso del rivestimento, contribuendo in maniera determinante alla durata nel tempo dell’intera stratigrafia.