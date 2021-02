Effetto metallo in parete con Purometallo, per ambienti glamour e grintosi

Dopo il minimalismo, che ha caratterizzato l’interior design degli ultimi anni, c’è voglia di lucentezza e grinta. Il nuovo trend per la decorazione d’interni è il metallo. L’effetto metallico in parete torna ad arredare gli interni di case, negozi, hotel e ristoranti. Argento, oro, ottone, rame, corten si appropriano degli ambienti, donando un’aria lussuosa ed eclettica.

Per rispondere alle nuove esigenze del mondo dei decorativi, Ideal Work ha ideato Purometallo, un rivestimento a base di polveri metalliche in grado di riprodurne l’effetto sulle superfici verticali, in pochi millimetri di spessore.

Disponibile in diversi effetti e finiture, Purometallo è altamente personalizzabile grazie all’utilizzo di appositi strumenti che permettono di creare superfici continue screziate e lucenti, dalla finitura lucida in lamina fino a quella più graffiante creata con l’ossido di ferro.

Ideale per caratterizzare pareti, banconi o mobili di bar, hotel e ristoranti, ma anche per regalare un dettaglio glamour alla casa, Purometallo si accosta perfettamente a qualsiasi materiale, dal legno al mattone fino alle superfici continue in cemento. Abbinato con l’illuminazione a led riesce a creare effetti luminosi originali.

Credits Foto: King Edward Residence – Adrien Williams

Atelier ScHwimmer: Felix Schwimmer, Francesca Fiaschi