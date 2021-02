Cresce il business di P3 Logistic Parks

Più e-commerce e più logistica, con un ruolo sempre più determinante. P3 Logistic Parks, investitore a lungo termine specializzato nella gestione e sviluppo di immobili logistici in Europa, ha contribuito alla resilienza globale del settore nel 2020. In un anno caratterizzato da sfide senza precedenti per singoli, aziende e imprese, l’infrastruttura logistica si è dimostrata resiliente e necessaria. P3 ha concluso l’anno con due importanti acquisizioni, Maximus e Matrix, per una superficie lorda affittabile totale pari a circa 1,5 milioni di metri quadrati. Nel 2020, il portafoglio di P3 è aumentato di circa il 48%, raggiungendo i 6,5 milioni di metri quadrati di superficie totale.

“Durante la pandemia, il settore della logistica è stato praticamente la linfa vitale della società”, commenta Jean-Luc Saporito, managing director di P3 Italy e chief development officer. “P3 ha assunto una posizione adatta a sostenere questa infrastruttura necessaria in un’epoca senza precedenti. Continuiamo a identificare nuove opportunità di acquisizioni e sviluppo, e cerchiamo di collaborare con i nostri clienti e le comunità per uscirne ancora più forti e meglio preparati per il futuro”.