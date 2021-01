Saint-Gobain Italia tra le aziende Top Employer 2021

Il Top Employers Institute ha inserito per l’ottavo anno consecutivo Saint-Gobain Italia tra le migliori aziende in ambito HR.

«L’attenzione rivolta ai collaboratori rappresenta, soprattutto per un’azienda storica come la nostra, un pilastro fondamentale. Investire nella formazione e sostenere i nostri collaboratori affinché possano esprimere appieno il proprio potenziale sono pratiche che perseguiamo costantemente. Avere ottenuto la certificazione Top Employer per l’8° anno consecutivo, soprattutto per un anno come quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, testimonia al meglio questa nostra determinazione – ha commentato Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain in Italia –. Puntiamo molto sui giovani e sulla crescita di nuovi talenti, che sono in grado di apportare un contributo importante grazie alle loro innate competenze, ad esempio digitali. Siamo coscienti che tanto può e deve ancora essere fatto, per questo ci impegniamo ogni giorno per migliorare in questo ambito. La formula risiede senza dubbio nei nostri valori storici e nei Principi di Comportamento e di Azione, che trovano condivisione e applicazione ovunque all’interno del Gruppo».

Selezionata e certificata Top Employer 2021, Saint-Gobain Italia è stata scelta per l’eccellenza delle condizioni di lavoro riservate ai propri dipendenti, per l’attenzione alla valorizzazione dei talenti a ogni livello aziendale e per l’impegno costante a ricercare le best practices in ambito Risorse Umane.

Per il sesto anno consecutivo Saint-Gobain ha ottenuto anche la certificazione Top Employer Global, entrando a far parte delle 16 organizzazioni in tutto il mondo che hanno conseguito questo riconoscimento. Il Gruppo è stato inoltre certificato Top Employer Europe 2021.