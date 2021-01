Granulati Zandobbio apre il 2021 con una novità nella sua gamma di pavimenti e rivestimenti in pietra sinterizzata: Pavè Grigioni 5 cm. Un prodotto ad alto spessore in grado di garantire la posa autobloccante sia su sabbia che su ghiaia.

Il ricorso a mattoni autobloccanti è sempre più frequente nella posa delle pavimentazioni esterne. Con Pavè Grigioni di Granulati Zandobbio è possibile unire le caratteristiche di durata e resistenza proprie della pietra sinterizzata, alle qualità estetiche grazie alla riproduzione impeccabile del granito Svizzero Onsernone.

Oltre ad essere carrabili e resistenti ai carichi elevati, anche sotto sforzo frequente, le lastre sono calibrate, antiscivolo, a basso assorbimento d’acqua, ma anche resistenti agli sbalzi termici e atmosferici, a muffa e a macchie. Sono inoltre facili da pulire e non richiedono trattamenti.

Come tutte le lastre in pietra sinterizzata Granulati Zandobbio anche Pavè Grigioni è un prodotto ecosostenibile. Formato da una speciale miscela di minerali naturali selezionati, infatti, il materiale ottenuto dal processo di sinterizzazione non necessita di resine e leganti chimici.

Pavè Grigioni è disponibile nei formati 20×40, 40×60 e 60×60.