Geocycle di Geoplast per rotatorie stradali inverdite e drenanti

Lo spazio pubblico è un luogo condiviso, che favorisce l’inclusione delle persone che lo abitano, con l’obiettivo di generare condivisione e accessibilità. Ma con l’urbanizzazione incontrollata le città hanno cessato di essere ambienti accessibili e i luoghi pubblici sono diventati aree impermeabili, poco fruibili e vulnerabili.

Ecco perché, in sinergia con Mediterranea, partner con esperienza decennale nella realizzazione e manutenzione del verde urbano, Geoplast ha progettato Geocycle. Si tratta di un sistema per realizzare rotatorie stradali inverdite a zero impatto idrogeologico, a tutela del territorio da fenomeni estremi.

«Il nostro intento è riportare il verde nelle aree urbane fortemente antropizzate, ripensando e riprogettando le funzioni tipiche dello spazio pubblico», spiega Mirco Pegoraro, Ceo di Geoplast e ideatore del progetto. «Lo facciamo intervenendo nelle infrastrutture nuove ed esistenti, aumentando la loro capacità di adattamento alle calamità naturali e promuovendo iniziative di progettazione e confronto. Siamo fortemente convinti che il denaro investito nella progettazione e riqualificazione di aree verdi equivale ad un risparmio in termini di gestione delle emergenze e di ripristino dei danni causati da eventi catastrofici».

Geocycle utilizza lo spazio impegnato dalle rotonde per incamerare un volume di acqua piovana che altrimenti sarebbe inviato alla rete idrica urbana e che potrebbe causare allagamenti del piano stradale. La rotonda, oltre a essere uno strumento di regolazione del traffico, diventa a tutti gli effetti un bacino di accumulo delle acque meteoriche che risponde agli effetti del cambiamento climatico e contribuisce in modo sostenibile all’irrigazione del verde pubblico circostante.

Un’opportunità, quindi, per le amministrazioni comunali, che possono svolgere un lavoro di prevenzione diminuendo i rischi legati a infrastrutture obsolete, realizzate in economia e senza una progettazione sostenibile.