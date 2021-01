Cotugno (Rea) presidente di Confapi Lazio

Valentino Cotugno, 55 anni, è il nuovo presidente di Confapi Lazio per il settore di Produzione, Distribuzione Materiali Edili, Ferramenta, Elettrico , Termoidraulico. Cotugno nel 1990 è entrato a far parte con prestigiosi gruppi italiani e multinazionali del settore cemento e della grande distribuzione organizzata (settore edilizia), ricoprendo negli ultimi anni incarichi dirigenziali. Nel 2017 è stato nominato amministratore delegato di uno dei più grandi consorzi di materiale edili, elettrico, termoidraulico, il gruppo Rea a cui nel 2019 è stato assegnato il Leone D’Oro come miglior azienda dell’anno e alla carriera. Nel 2020 è stato segnalato dal ministero delle Attività produttive per la nomina a Cavaliere del Lavoro. Confapi rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema: 83 mila imprese con più di 800 mila addetti.