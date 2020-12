Ambrosio Termit: da 60 anni specializzati in deumidificazione e risanamento

Sessant’anni all’asciutto. Un programma che la Ambrosio Termit, azienda fondata nel 1960 a Vigone (Torino) da Michele Ambrosio, continua a rispettare. Anzi, la battaglia contro l’umidità è diventata sempre più articolata, con l’introduzione nel corso degli anni di linee di prodotto sempre più focalizzate sulla soluzione dei diversi aspetti del problema. Tanto che da piccola azienda locale Ambrosio Termit si è trasformata in azienda a livello nazionale, che mantiene rapporti commerciali con circa 900 rivendite.

Ambrosio Termit: materiali per la deumidificazione e il recupero

Specializzata nella produzione di materiali per la deumidificazione e il recupero dell’edilizia esistente, oggi l’azienda si estende su un’area di circa 25 mila metri quadrati ed è dotata di impianti all’avanguardia completamente automatizzati. Uno sviluppo caratterizzato da una strategia che punta alla continua ricerca di prodotti innovativi e, nel contempo, a una politica commerciale attenta a nuove possibili aree di sviluppo.

La gamma di prodotti Ambrosio Termit punta a migliorare la qualità abitativa degli ambienti, rendendoli confortevoli e salubri, a beneficio delle persone, degli animali e dell’ambiente. In particolare, la linea Intonaco è studiata per risolvere le problematiche del risanamento di edifici umidi, mentre quella del Pavimento aumenta il benessere animale negli ambienti zootecnici.

Le soluzioni comprendono quattro prodotti: Termit Intonaco, Termit Intonaco-Bio, Termit Finitura, Termit Pavimento.

L’eco compatibilità del processo produttivo è stata certificata dal Politecnico di

Torino. I prodotti della linea Termit sono subito riconoscibili sugli scaffali: sono confezionati, infatti, con inconfondibili sacchi rossi. Inoltre, sono caratterizzati dall’estrema facilità di applicazione e inalterabilità nel tempo.

Ambrosio Termit sceglie i rivenditori edili

La politica commerciale si basa su un importante punto strategico: il Progetto Qualità, ovvero una particolare attenzione ai controlli in fase di lavorazione che garantiscano all’utente finale un alto standard qualitativo del prodotto finito. Per quanto riguarda la distribuzione, l’azienda si è da sempre rivolta ai rivenditori, determinanti per una capillare penetrazione locale, considerandoli così il proprio canale di vendita privilegiato. Da sempre ha puntato sui magazzini più qualificati presenti sul territorio, riuscendo ad instaurare un rapporto diretto con il titolare della rivendita che si protrae nel corso degli anni.

L’organizzazione commerciale testimonia questa attenzione, con una qualificata rete di vendita composta da agenti altamente specializzati, che periodicamente visitano i rivenditori, gli studi tecnici, di progettazione e di restauro. Non solo: Ambrosio Termit sottolinea la rapida evasione degli ordini. Nel giro di otto-dieci giorni gli ordini inviati in sede sono regolarmente evasi, assicurando quindi il migliore servizio possibile alla rivendita e alla propria clientela.

Infine, l’azienda assicura un’efficace organizzazione dei trasporti e delle forniture attuata con i mezzi dell’azienda o avvalendosi di trasportatori che lavorano in esclusiva.

Per rafforzare la sua azione, Ambrosio Termit supporta le rivendite con operazioni di marketing strategico e di assistenza volte a rafforzare la visibilità del marchio e del proprio prodotto attraverso l’assidua partecipazione alle fiere del comparto edile e la realizzazione di campagne pubblicitarie sulle principali riviste specializzate del settore. Inoltre, l’ufficio tecnico è a disposizione del rivenditore, a richiesta viene fornita assistenza direttamente in cantiere. L’azienda mette anche a disposizione una casella e-mail riservata al servizio di assistenza (info@ambrosioedilizia.it ) per dare in tempi rapidi risposte concrete ed esaurienti, oltre a un sito internet (www.termit.it) nel quale è possibile visionare tutta la produzione, la struttura dell’azienda, i servizi e attraverso il quale inviare domande e interrogativi alle varie sezioni operative.

E i prossimi 60 anni? Ambrosio Termit guarda avanti e ha un progetto di espansione delle vendite in Europa. Passata la buriana e l’incertezza che hanno caratterizzato il 2020, grazie alla professionalità e alla coesione del team l’azienda sta recuperando velocemente i rallentamenti dei primi mesi primaverili. «Avremmo desiderato festeggiare questo importante traguardo in modo diverso, ma sono fiducioso che ne usciremo rafforzati e potremo presto celebrare insieme i risultati raggiunti», conclude il titolare, Giovanni Ambrosio.