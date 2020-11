Normablok Più Danesi: il laterizio per il superbonus 110%

Con il Decreto Rilancio sono entrate in vigore le nuove detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, allargate anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati tramite demolizione e ricostruzione.

Per rispettare i vincoli imposti dai bonus fiscali e avere così accesso alle agevolazioni, è importante anche utilizzare i materiali giusti. Come la linea Normablok Più di Fornaci Laterizi Danesi, il sistema costruttivo completo e brevettato di blocchi in laterizio isolanti, dalle prestazioni migliorate grazie all’integrazione con il polistirene additivato di grafite Neopor di Basf.

Normablok Più consente di realizzare contemporaneamente sia interventi di miglioramento sismico sia di efficientamento energetico nei termini richiesti dalla normativa. Normablok Più è in grado di coniugare l’affidabilità e la durata nel tempo delle soluzioni in laterizio con le peculiarità di inerzia termica e comfort termo-igrometrico invernale ed estivo.

Adatti alle diverse zone sismiche, i blocchi Normablok Più sono ideali per la realizzazione di murature monostrato portanti, armate o ordinarie, murature di tamponamento e per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi.

In più il sistema utilizza materiali marcati Ce, che rispondono pienamente ai requisiti previsti dai Criteri ambientali minimi permettendo di realizzare edifici a basso consumo energetico Nzeb o passivi.

Il sistema Normablok Più si compone di quattro linee di blocchi, tutti integrati con il polistirene additivato di grafite Neopor di Basf:

Normablok Più High Performance per tamponature monostrato performanti e sicure sismicamente;

Normablok Più Muratura Armata per murature armate portanti in tutte

le zone sismiche;

Normablok Più Ponti Termici per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi;