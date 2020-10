Nuovo Dpcm: il XIII Convegno YouTrade sarà in streaming

Il nuovo Dpcm deciso dal governo in seguito alla situazione di emergenza sanitaria dispone che sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, a eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Per questa ragione il XIII Convegno YouTrade si svolgerà necessariamente in modalità online, opzione che era già prevista nel caso di mutamento del quadro generale. Per gli iscritti al convegno sarà comunque possibile seguire le relazioni e la consegna degli YouTrade Awards in streaming, attraverso una piattaforma telematica, di cui verrà fornito il link.

Le disposizioni in materia di contenimento della pandemia, in ogni caso, rendono ancora più interessante il focus del convegno che, ricordiamo, è centrato proprio sulle strategie da adottare per il mondo della distribuzione edile nell’era dell’emergenza sanitaria, uno tsunami che comporta anche duraturi e inevitabili cambiamenti organizzativi e commerciali.

Il programma dell’evento, insomma, rimane immutato e i contenuti sono la prima occasione per le aziende della filiera dell’edilizia per comprendere quali sono le mosse giuste in un mercato profondamente diverso rispetto a un anno fa. Inoltre, accanto alle strategie per le rivendite nell’era del post-covid, il convegno affronterà anche il tema della congiuntura dell’edilizia, con una proiezione sull’evoluzione per il 2021. Infine, durante il Convegno YouTrade sarà presentata la classifica Top 100 della distribuzione edile.

Tanti motivi, insomma, per seguire l’evento anche dallo schermo del proprio dispositivo.

