Experta, la nuova gamma di membrane impermeabilizzanti Winkler

Winkler presenta Experta, la nuova gamma di membrane impermeabilizzanti esaltata da un compound innovativo, ideale per la committenza altamente professionale.

In un settore considerato maturo, come quello delle membrane impermeabilizzanti, Winkler continua a investire in tecnologia e detta nuove regole per offrire un prodotto nuovo, di alta gamma, in grado di suggerire una scelta alternativa alle soluzioni tradizionali.

Experta è una linea di membrane impermeabilizzanti composta da quattro prodotti, differenti nei valori di flessibilità a freddo e tutti disponibili anche nella versione Mineral.

L’armatura utilizzata nelle membrane Experta e Experta Mineral è costituita, di serie, da un Tessuto Non Tessuto di poliestere stabilizzato con vetro, imputrescibile, che conferisce ottime caratteristiche meccaniche e un’ottima stabilità dimensionale. Tali qualità permettono l’applicazione di queste membrane anche su coperture sia meccanicamente che termicamente molto sollecitate.

Progettata per essere impiegata come sottostrato e strato intermedio, strato a finire, sotto protezione pesante, la membrana Experta è adatta contro la risalita di umidità dal suolo e come sottostrato per coperture discontinue. La versione Mineral può essere impiegata come strato a finire e sottostrato per coperture discontinue.

La presenza della finitura superiore in Tessuto Non Tessuto (TNT) distingue da sola la Gamma Experta dagli altri prodotti presenti sul mercato. Questa soluzione offre un migliore aggrappo, e la mescola si caratterizza a sua volta per la presenza di particolari polimeri che migliorano considerevolmente le caratteristiche intrinseche del compound e quindi la garanzia della qualità globale del prodotto.

La gamma delle membrane impermeabilizzanti Experta è contraddistinta dalle sigle 180, 250, 300 e 400, che indicano i valori di flessibilità a freddo. Tutte le membrane hanno spessore di 4 millimetri e sono fornite in rotoli da 8 metri, per agevolare e semplificare al massimo le operazioni in cantiere.