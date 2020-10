Muratura Armata Taurus di Stabila per il centro ricerche di Brahma

Le barriere ideologiche sono fatte, spesso, per essere abbattute. Come in questo caso: il centro ricerche di Brahma, azienda di Legnago (Verona) e attiva nella produzione di apparecchi e componenti per bruciatori di olio e di gas. L’edificio, da poco completato, racchiude in sé tutti i limiti che avrebbero dato per scontato (un tempo) l’uso del sistema sismo-resistente in calcestruzzo armato.

La libertà distributiva e architettonica, richiesta per una struttura a destinazione direzionale, si è espressa in tutta la sua imponenza attraverso ampi e luminosi spazi, dati anche da importanti e irregolari aperture, che ne hanno definito le straordinarie particolarità. Il progetto, a cura dell’architetto Annachiara Zarattini e dell’ingegnere Stefano Debiasi (per le strutture), vede pareti curve, assenza di elementi d’angolo, elevate luci solaio ed altezze interpiano oltre i 5 metri, hanno definito un complesso composto da più corpi di fabbrica a tre piani fuori terra.

La scelta del sistema Muratura Armata Taurus di Stabila è scaturita anche grazie alla ricerca condotta con il dipartimento Icea (Ingegneria, civile, edile e ambientale) dell’Università degli Studi di Padova, che è riuscita a dimostrare il valore intrinseco del sistema radiale (brevettato) sinonimo di una eccellente risposta isotropa e di un incremento di resistenza meccanica rispetto ai valori desunti dalle tabelle di normativa (Ntc18 §11.10.3.1.2).

Il blocco scelto, l’Alveolater Bio Taurus 30, ha permesso di realizzare le complesse pareti curve della reception, i pilastri interposti nelle finestre a nastro e i setti di muratura che, derogando dal limite della regola dell’angolo (almeno 1 metro per le murature ordinarie portanti), hanno permesso la realizzazione di serramenti privi di interruzioni creando un distintivo effetto di continuità.

Un utilizzo così disinvolto e creativo del laterizio ha mostrato, concretamente, le vere potenzialità di un materiale/sistema che non si pone più limiti, sia in termini di libertà progettuale sia in termini di esecutività.