Gruppo BigMat cresce con due nuovi ingressi: BIT Imperia e Ligedil

La famiglia BigMat cresce ancora di più. Ai 200 punti vendita che compongono il gruppo si aggiungono infatti due nuove rivendite: BIT Imperia in Liguria e Ligedil di Torrice (Frosinone)

BigMat BIT Imperia

Nata nel 2011 dall’unione di tre attività dell’edilizia (le aziende Brogna e Icose, produttrici di calcestruzzi, e il magazzino edile C.M.E. Tasselli), BigMat BIT Imperia è ancorata nel territorio ligure. Da poco si è trasferita in uno store più grande di 2mila metri quadri, dove poter ampliare l’assortimento e i servizi offerti. Oltre ai materiali da costruzioni e alla ferramenta sono stati aggiunti altri settori merceologici (antiinfortunistica, pitture, piastrelle, finiture, arredobagno e sanitari) e lo staff è passato da 5 a 10 dipendenti.

«Nel 2019 è subentrata l’esigenza di una nuova sede», spiega il responsabile commerciale Luigi Montano. «La nostra nuova avventura è entrata nel vivo nel 2020, l’entrata nel Gruppo BigMat è infatti il valore aggiunto che ci permette di differenziarci sul territorio e di sviluppare il nostro mercato grazie a un marchio riconosciuto. Il Gruppo saprà supportarci nei nostri progetti futuri ma anche in quelli immediati come l’idea di ampliare l’area ferramenta e strutturare l’allestimento del punto vendita».

1 di 5

Da BigMat BIT Imperia è possibile trovare anche un servizio di consulenza pre e post vendita su tutti i materiali per costruire e ristrutturare, con anche consegna in cantiere. Durante l’anno vengono inoltre organizzati, con la collaborazione di marchi partner, diversi eventi e corsi tecnici dedicati agli artigiani del territorio per incentivare la formazione e l’aggiornamento dei posatori sulle ultime novità di prodotto e sulle tecniche di posa, dal cappotto alle pavimentazioni.

BigMat Ligedil di Torrice

Fondata negli anni Sessanta dalla famiglia Mastronardi, e oggi alla terza generazione, BigMat Ligedil di Torrice, in provincia di Frosinone, è specializzata nel commercio di materiali da costruzione, edilizia pesante e ferramenta. Negli anni ha esteso la sua offerta anche alla termoidraulica, alle finiture e all’arredobagno, con uno showroom di 300 metri quadri con le migliori soluzioni tra sanitari, rubinetteria, rivestimenti e ceramiche. Oltre allo showroom e ai 300 mq del piano terra, completano il punto vendita 1.000 mq di deposito coperto e 20mila mq di magazzino.

Punto di riferimento per la provincia laziale, BigMat Ligedil offre anche servizi di assistenza e consulenza pre e post vendita, consegna in cantiere in tutta la regione, progettazione e rendering con studi tecnici e interior design.

1 di 3

«Abbiamo scelto una realtà come BigMat per crescere e migliorare il nostro operato grazie al supporto, alle sinergie e alle attività di comunicazione messe in campo dal Gruppo che ci renderanno ancora più competitivi per affrontare un mercato che nel nostro territorio sta vivendo da anni un momento di difficoltà», commenta il titolare Silvio Mastronardi.