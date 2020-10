Duka stila 2000, il box doccia per il bagno contemporaneo

Stila 2000 è la nuova linea di box doccia duka caratterizzata da linee semplici e una straordinaria versatilità, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio bagno. La nuova versione si presenta priva del profilo inferiore, caratteristica che consente un accesso semplificato in quanto privo di barriere, e una più facile pulizia grazie al miglioramento del sistema di sganciamento dell’anta.

Estendibile e componibile, tradizionalmente inserita tra le proposte con telaio (collezione Quadra), stila 2000 è disponibile in tutte le misure standard (ad angolo, in nicchia, a tre lati o a quarto tondo) e quelle speciali, su misura.

La linea presenta un’ampia scelta tra porte a battente, scorrevoli, a soffietto e a doppio battente, sistemi di chiusura silenziosi, meccanismi per un semplice sganciamento delle antine, profili magnetici e profili cerniera con meccanismo sali/scendi, maniglie ergonomiche integrate nel profilo.

Sempre realizzata in vetro temperato di sicurezza da 6 mm, stila 2000 è disponibile con profili in alluminio opaco o lucido e cristallo in finitura trasparente, cincillà, nebula o serigrafia satinata centrale.