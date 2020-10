Un successo l’edizione in streaming del XIII Convegno YouTrade

Applausi tanti. Anche se digitali. 1604 collegati sulla diretta Facebook, 127 iscritti sulla piattaforma di streaming, 1505 interazioni sulla live chat dell’evento. Il XIII Convegno YouTrade, come prevedono le disposizioni sanitarie, si è svolto in streaming, nel grande studio di LiveCube, con una band impegnata a riempire con la sua performance musicale l’intervallo tra la prima e la seconda sessione dell’evento. Una diretta, introdotta da Virginia Gambino, che è stata calamitata immediatamente dalla relazione appassionata di Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano e docente di Strategia e Marketing.

Proprio il focus giusto in un momento come questo, con la seconda ondata di coronavirus a gettare un’ombra su una ripresa dell’edilizia spinta anche dall’effetto superbonus. Ma, ha spiegato Noci, le armi per combattere e vincere, nonostante l’emergenza sanitaria, ci sono. Si chiamano tecnologia e disponibilità al cambiamento. Organizzativo, ma non solo: il sudore della fronte non basta più in un mondo dove tutto è collegato, dove chi acquista in negozio si attende la stessa esperienza di chi entra in uno shopping online. E questo vale anche per il b2b, cioè per gli affari del settore professionale. Il rischio è quello di rinchiudersi in un’isola con un mare sempre più ristretto, con le rotte del commercio sempre più lontane.

Già, ma queste rotte sono trafficate, oppure l’edilizia si prepara ad affrontare l’ennesimo momento di secca? La verità è che al netto della incertezza causata dalla pandemia, le cose non sono messe così male: l’analisi condotta da Federico Della Puppa, coordinatore del Centro Studi YouTrade, è stata come sempre densa di numeri e analisi, per delineare non solo il trend che abbiamo alle spalle, ma anche quello previsto per i prossimi mesi. In sintesi: il settore dell’edilizia ha tenuto meglio degli altri. E l’Italia se l’è cavata meno peggio che nel resto d’Europa.

Nel corso del convegno, anche se parzialmente in forma digitale, non è mancato un momento atteso: l’assegnazione degli YouTrade Awards dedicati ai protagonisti della distribuzione, prima dell’analisi della classifica Top 100 dedicata alle più grandi aziende della distribuzione (la classifica è riportata anche sul nuovo numero di YouTrade, mentre i premiati saranno pubblicati sul prossimo).

Nella seconda sessione del convegno, prima delle conclusioni interattive di Giuliano Noci, che ha dialogato a distanza rispondendo alle domande di alcuni partecipanti in remoto, hanno aggiunto le loro considerazioni in un talk show anche distributori e produttori: Paolo Oltramonti (Zanutta), Fabrizio Zaccaron (Eclisse), Federico Nessi (Eternedile), Paolo D’Agostino (Aliaxis), Salvatore Palazzo (Italcementi), Stefano Anesa e Marika Furlan (Testa Commerciale), Elisa Birelli (Icam) e Andrea Baldo (Xt Insulation). Insomma, il XIII Convegno YouTrade è stato un successo anche in forma digitale.

Nuovo appuntamento al 14 ottobre 2021, nell’ambito della Fiera del Condominio a Verona. Questa volta in presenza (speriamo!).