Closing ultimato, nasce Mbcc Group

Closing ultimato per il passaggio delle attività di Basf per le costruzioni a una controllata del gruppo Lone Star: l’operazione è giunta positivamente al termine, il 1 ottobre è nato ufficialmente Mbcc Group. La nuova realtà è il risultato dello scorporo del business di Basf Construction Chemicals e dell’acquisizione da parte di Lone Star, società internazionale di private equity leader.

Mbcc Group è uno dei principali fornitori di prodotti e soluzioni per l’edilizia in tutto il mondo e offre prodotti innovativi e sostenibili per l’industria delle costruzioni in diversi settori, fra i quali edifici, strutture, costruzioni in sotterraneo, nuove costruzioni e ristrutturazioni. È anche tra i fornitori leader a livello mondiale di additivi e tra i principali operatori nel mercato altamente frammentato dei sistemi per costruzioni.

L’azienda è un player di grandi dimensioni: Mbcc Group serve globalmente oltre 30 mila clienti e partner commerciali ed è composto da circa 70 entità societarie in tutto il mondo e conta circa 7.500 dipendenti ed esperti di costruzioni in oltre 60 Paesi. L’headquarters si trova a Mannheim, in Germania, ed è affiancato da sedi regionali a Beachwood, Ohio, Stati Uniti (Americhe), Dubai, Emirati Arabi Uniti, (Medio Oriente-Russia Africa) e Singapore Asia-Pacifico).

I brand forti di Mbcc Group sono Master Builders Solutions, Pci, Thermotek, Wolman, Colorbiotics e Watson Bowman Acme, tutti marchi ben consolidati sui mercati e supportati da oltre cento anni di tradizione ed esperienza nel settore.

Con il passaggio di proprietà, Jochen Fabritius, un ingegnere civile, è stato nominato nuovo Ceo di Mbcc Group. Fabritius ha trascorso quasi tutta la sua carriera lavorativa nel settore delle costruzioni, del quale è un esperto di grande esperienza. Negli anni passati ha lavorato per Xella, dove è entrato nel 2014, prima in qualità di direttore operativo e poi, dal 2017 a oggi, come amministratore delegato. Prima di questo ha lavorato 15 anni presso la società di consulenza McKinsey & Company: “Sono molto felice di entrare a far parte di MBCC Group, lavorando a stretto contatto con un forte team di management globale per realizzare tutte le potenzialità del Gruppo. Desidero cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i dipendenti per il duro lavoro e la dedizione, malgrado la pandemia globale, che ci hanno permesso di effettuare con successo questo complicato passaggio, rispettando una tempistica ambiziosa”, ha commentato Fabritius.

Soluzioni innovative e sostenibili

L’innovazione è uno dei principali motori di Mbcc Group, grazie a una rete di centri di ricerca e sviluppo a livello globale e regionale. Nel centro di ricerca e sviluppo globale di Trostberg, in Germania, gli esperti lavorano sulla ricerca di base e sulle nuove tecnologie del calcestruzzo, oltre a sviluppare nuovi prodotti e soluzioni. Questo centro serve la catena di innovazione di MBCC Group per gli additivi, le costruzioni in sotterraneo, le resine e gestisce l’intero portafoglio di brevetti e i progetti tecnologici globali. MBCC Group gestisce centri di ricerca e sviluppo regionali in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e nella regione Medio Oriente-Russia-Africa.

“La fornitura di soluzioni sostenibili è un pilastro fondamentale del portafoglio di Mbcc Group. Oggi, oltre il 35% dei prodotti offerti dal gruppo sono già sostenibili. Aumentare i benefici economici e allo stesso tempo contribuire alla riduzione del riscaldamento globale è uno dei modi in cui soddisfiamo le esigenze dei clienti e dimostriamo e promuoviamo il nostro approccio”, afferma il Sven Asmus, direttore tecnico di Mbcc Group.

In collaborazione con i clienti europei, gli esperti di Master Builders Solutions presentano esempi di lavori selezionati che dimostrano come la chimica consenta ai clienti di aumentare la loro produttività e di ridurre i costi operativi e l’impronta ecologica. Gli strumenti di valutazione convalidati esternamente, quali il Life Cycle Analyzer, quantificano i benefici ottenuti.