Italiani e pareti domestiche: la nuova ricerca di Sigma Coatings

Mai come negli ultimi mesi la casa è diventata il centro delle nostre vite, permettendoci di riscoprire alcuni aspetti per rendere l’ambiente domestico ancora più accogliente e adatto alle nostre esigenze. Come il colore delle pareti, che oltre a essere un importante elemento estetico, racconta molto di sé.

Ma come gli italiani vivono il loro rapporto con le proprie pareti domestiche? A raccontarlo la ricerca Sigma Coatings “Protect & beautify the world” che ha coinvolto un campione di 1229 soggetti di età compresa tra i 25 e i 65 anni.

Secondo lo studio il 74,5% degli intervistati dà molta importanza alle pareti all’interno di un’abitazione. Secondo l’85,5% il vantaggio principale è di contribuire concretamente alla luminosità degli ambienti, ma anche modificare le dimensioni degli spazi, facendoli sembrare più grandi o più piccoli, a seconda delle esigenze (80,8%); conferire un senso di calore o, al contrario, di freschezza (80,3%); a pari merito, creare un “mood emozionale” e, quindi, un’atmosfera accogliente e influenzare l’umore delle persone (77,9%) e, infine, determinare lo stile di una stanza (77,2%) e riflettere la personalità e il carattere di chi la abita (76,4%).

Ma quale sarebbe la combinazione cromatica ottimale per le loro pareti domestiche? Il 67,6% degli italiani vorrebbe vivere in un contesto “multicolor”, servendosi proprio del colore per esaltare il ruolo e le peculiarità di ogni stanza.