Distribuzione, Würth continua a investire

Würth non si ferma più: salgono a quattro gli store aperti nel mese di agosto tra Emilia Romagna, Piemonte e Toscana. Si tratta degli store di Moncalieri (Torino), Borgomanero (Novara), Correggio (Reggio Emilia) e Montevarchi (Arezzo): oltre 500 metri quadri e 5 mila prodotti in assortimento. L’azienda specializzata nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio, insomma, continua ad investire. All’interno dei negozi sono presenti articoli di ferramenta, per elettricisti ed idraulici, articoli per gli edili, i falegnami, i carpentieri ed i professionisti dell’Automotive e del Cargo. Tra il vasto assortimento di prodotti offerti, i negozi offrono utensili elettrici, a mano, prodotti chimici tecnici, viti, rondelle, bulloni, tasselli, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale e molto altro.

“Per Würth l’investimento sui nuovi punti di contatto è sempre di più un elemento fondamentale, per questo vogliamo continuare ad accrescere ulteriormente il numero dei negozi con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più personalizzato e completo ai nostri clienti. I nuovi Würth Store offrono una customer experience facile, efficiente e sicura per imprenditori e artigiani locali che scelgono la qualità dei prodotti Würth e il servizio professionale dei nostri specialisti”, è il commento di Nicola Piazza, amministratore delegato di Würth Italia.