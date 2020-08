Impermeabilizzare piscine con la malta Wintaplast, ancora più resistente al cloro

Presente da diverso tempo nell’offerta Winkler, la malta Wintaplast aumenta le sue prestazioni e diventa ancora più resistente al cloro e ai raggi UV, per il rivestimento di piscine anche di grandi dimensioni, oltre ai cordoli di bordo, alle fontane, alle vasche e ai serbatoi d’acqua non potabile.

Wintaplast viene inoltre comunemente utilizzata per l’impermeabilizzazione e il risanamento di strutture in calcestruzzo, anche soggette a forti sollecitazioni, e l’impermeabilizzazione di superfici nuove e vecchie, soprattutto se sottoposte a passaggio pedonale intenso, sia in interno che in esterno.

Ma è soprattutto in interventi nelle piscine, fino a oggi operazioni a cicli complessi dove è necessario l’utilizzo di più prodotti (polimeri, resine, e così via), che Wintaplast riscrive le regole della posa, rendendo le operazioni semplici e veloci, con grande risparmio di tempo e di materiali.

Malta bicomponente a base acqua

Prodotto a base acqua, Wintaplast è una malta bicomponente impermeabile, disponibile anche colorata, di elevata elasticità, ideale anche per proteggere sottofondi soggetti a movimenti, resistente ai raggi UV e alla spinta idrostatica positiva e negativa. Adatta per il rivestimento di grandi superfici, offre un’ottima adesione su calcestruzzo, ceramica, pietra naturale e artificiale, legno, acciaio, lamiera zincata e altri metalli non ossidabili. Inoltre, ha un’alta resistenza all’abrasione e può essere lasciata a vista, ed è anche possibile applicarla anche in verticale.

Una volta miscelate la polvere bianca del componente A con il liquido bianco del componente B, il prodotto è pronto per essere utilizzato, e non necessita di alcuna armatura. In solo due mani, utilizzando una spatola metallica o una pennellessa, l’intervento è terminato (lo spessore massimo è di 3 millimetri).

Come tutti le soluzioni della gamma Winkler, Wintaplast è un prodotto a base acqua e senza l’utilizzo di solventi, certificato EC1 PLUS EMICODE: prodotti per costruzioni a bassissime emissioni di composti organici volatili (COV) e semivolatili.