Sistema Tris, il laterizio ad alte prestazioni di T2D. Intervista ad Alessandro Andreucci

Tre anni fa, attraverso un’operazione di fusione tra Toppetti e Donati Laterizi, è nata T2D, una realtà che affonda le radici in un’altra epoca, il 1886, e che ora conta su quattro stabilimenti tra Umbria, Toscana e Piemonte. Ma, soprattutto, che non ha perso lo stimolo a innovare in un settore, quello del laterizio che, apparentemente, è piuttosto conservativo. Una supposizione che Alessandro Andreucci, marketing manager di T2D, desidera sfatare.

Domanda. Il laterizio è stato per lungo tempo associato a qualcosa di immutabile e, quindi, poco innovativo. È ancora così?

Risposta. Il costruire in laterizio trova radici antichissime nell’architettura italiana e, proprio per questo, ha un profondo legame con la storia: evoca nell’immaginario comune l’idea di un materiale poco innovativo. Al contrario, il laterizio, pur mantenendo le sue caratteristiche di affidabilità e durabilità, si presenta oggi profondamente rinnovato, con nuovi formati e nuove tipologie con prestazioni tecniche adeguate agli standard più evoluti.

D. Qual è la strada che porta a un prodotto nuovo?

R. Un nuovo prodotto può nascere dall’attività di ricerca, da una nuova normativa, della volontà di entrare in nuovo mercato o semplicemente da un’idea. Qualsiasi sia l’impulso che porta al suo sviluppo coinvolgiamo ed ascoltiamo tutti gli attori della filiera: progettisti, imprese, distributori e privati.

D. In materia di sicurezza quali sono le caratteristiche prestazionali del vostro prodotto?

R. La prima e la più importante prerogativa che ogni nostro prodotto deve avere è la sicurezza: nel caso specifico il sistema Tris, grazie a due agganci a blocco (40 elementi al metro quadro), garantisce l’unione strutturale tra la parete esterna e quella interna. La tenuta del sistema di aggancio, testata e certificata da prove di trazione, è cinque volte superiore a quella del normale laterizio.

D. E per quanto riguarda il comfort?

R. Con il sistema Tris da 25 anni lavoriamo per accrescere il comfort abitativo. Tris, infatti, è stato realizzato pensando al benessere di chi vive la casa ed è un sistema che riesce a coniugare i benefici del laterizio con le proprietà termiche ed acustiche dei materiali isolanti. Il risultato è un elevatissimo isolamento termico sia in estate che in inverno senza rinunciare alla traspirabilità tipica dei laterizi.

D. Isolamento termico significa anche risparmio energetico: quanto?

R. Tris contribuisce in maniera significativa alla realizzazione di case passive con consumi vicinissimi allo zero sia in estate che in inverno.

D. E per quanto riguarda la sostenibilità?

R. Tris coniuga tecnologia ed ecocompatibilità: è stato ideato per avere le migliori performance tecniche e un bassissimo impatto ambientale.

D. Il laterizio prestazionale è un prodotto abbastanza compreso dal mercato?

R. Lavorando su tutto il territorio nazionale possiamo affermare che i sistemi innovativi, e in particolare Tris, hanno avuto da sempre un ottimo riscontro.

D. I distributori sono sufficientemente competenti per cogliere il valore del prodotto?

R. Ci sono molte realtà che condividono i nostri valori e con le quali diamo vita a percorsi di crescita tecnica che hanno l’obiettivo di proporre al mercato soluzioni di qualità e creare valore.