Nuova calce idraulica naturale Tassullo per la Confcommercio di Trento

Tassullo, brand di Gruppo Miniera San Romedio, è riuscito a sviluppare una nuova calce idraulica naturale, alternativa biocompatibile al cemento Portland, traspirante e con un impatto ambientale il 75% inferiore rispetto ai prodotti tradizionali.

Il calcestruzzo dal colore nocciola chiaro con sfumature bianche, è ideale per progetti di particolare pregio estetico. Come dimostra l’intervento di ristrutturazione della sede tridentina di Confcommercio di Trento.

Il committente ha voluto costruire nel giardino, un elemento di rappresentanza che riportasse il logo dell’associazione e che si integrasse con la nuova veste del palazzo. Proprio per questo è stata realizzata una fontana di colore neutro e dalla geometria lineare, che evita di emergere in modo troppo evidente, per dialogare con l’edificio retrostante e con le sue forme semplici.

L’utilizzo di questa nuova formulazione di calcestruzzo di calce idraulica naturale ha garantito la massima flessibilità, permettendo di realizzare un elemento privo di giunture e dalla forma pura. La possibilità di nascondere all’interno del getto gli impianti idrici, così come quella di posizionare in quota e con precisione l’elemento in acciaio inox di fuori uscita dell’acqua, ha consentito di raggiungere un aspetto estetico finale di massima pulizia e precisione.

«La flessibilità della calce idraulica naturale ha consentito di realizzare l’opera con velocità, precisione e costi contenuti, permettendo di ottenere una geometria pulita e un risultato che meglio si adatta al contesto», afferma Mattia Forti, architetto di Evenstudio a capo del progetto. «L’utilizzo di un materiale come il calcestruzzo di calce ha garantito una finitura liscia e spigoli vivi per la struttura generale, mentre una finitura irregolare per la superficie della lastra su cui scorre l’acqua».