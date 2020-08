Quadrodesign, flagshipstore a Milano

Il primo flagship store Quadrodesign, azienda di rubinetteria, apre nel centro storico di Milano con la partnership di Mo.1950, attiva nelle forniture di arredo e design del settore residenziale. Il flagship store è una vetrina privilegiata per presentare l’ampia gamma delle sue collezioni in una delle capitali del progetto più vive e creative a livello internazionale e sit trova in via Molino delle Armi 14. Lo spazio è ospitato all’interno del nuovo showroom progettato dal designer Matteo Lualdi per Mo. 1950, in cui sono esposti alcuni brand italiani d’eccellenza, tra cui anche Ceramiche Caesar e Rexa Design. Il nuovo flagship store Quadrodesign rappresenta un passo fondamentale nel percorso di comunicazione e internazionalizzazione dell’azienda piemontese e l’occasione per mostrare a pubblico e addetti ai lavori sia i suoi modelli più iconici e peculiari, sia le più recenti novità nell’ambito della rubinetteria per il bagno in acciaio inox, tra cui Valvola01, Valvola02 e Q disegnate dallo Studio Adolini.

Spazio ampio e luminoso, nato dalla visione imprenditoriale di Corrado Molteni e progettato dal designer Matteo Lualdi, Mo.1950 è uno spazio polifunzionale che coniuga zone di lavoro riservate ai protagonisti del real estate e agli architetti, con aree espositive dedicate al B2B e al pubblico non specializzato.