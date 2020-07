Hardware Forum: la fiera della ferramenta rimandata al 2021

Alla luce delle recenti disposizioni governative in materia di sicurezza e proroga dello stato di emergenza, la fiera della ferramenta Hardware Forum è stata rimandata a settembre 2021.

Hardware Forum era stata ridisegnata sul modello di sicurezza #B-SAFE4business messo a punto da Koelnmesse per una proposta fieristica in assoluta sicurezza e in conformità con le attuali normative anticoronavirus in Italia.

Prosegue nel frattempo l’intenso lavoro per proporre una fiera della ferramenta ancora più coinvolgente e multicanale nella più innovativa integrazione tra mondo fisico e digitale.