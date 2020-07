Con l’inizio di luglio 2020, Gaetano Terrasini è il nuovo ceo del Gruppo Saint-Gobain Italia.

Nato a Palermo nel 1971, laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano e MBA ESCP-EAP a Parigi, entra a far parte del Gruppo Saint-Gobain nel 1996. Occupa diverse posizioni all’interno del settore Abrasivi, quindi ne viene nominato Direttore Generale per Spagna, Marocco e Portogallo. Dopo diversi incarichi direzionali che lo portano anche all’estero, rientra in Italia nel 2017, dove assume il ruolo di Amministratore Delegato di Saint-Gobain Italia S.p.A., società che raggruppa marchi noti nel mondo dei materiali per la costruzione quali Gyproc, Isover, Weber e Ecophon. Dal 1° luglio 2020 aggiunge alla carica di AD quella di CEO di Saint-Gobain in Italia.

Terrasini è anche neopresidente dell’Associazione FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro e Roccia Associate).

Gruppo mondiale dell’edilizia sostenibile, Saint-Gobain è presente da oltre 130 anni nel nostro Paese, dove oggi conta 27 unità produttive, circa 2.200 dipendenti per un fatturato 2019 di 760 milioni di euro.