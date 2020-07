Nuove date per la Fiera del Condominio. Confermati a Bergamo i convegni YouTrade e Youbuild

Troppo complicato. L’Ordine degli Ingegneri di Verona e Virginia Gambino Editore hanno deciso di spostare le date previste per la Fiera del Condominio, che era in programma dal 15 al 17 ottobre di quest’anno a Verona. Le norme sanitarie, i focolai di covid non ancora del tutto spenti, la possibilità di una nuova ondata di contagi: per senso di responsabilità verso le aziende che avevano già prenotato il loro spazio e per i visitatori, i due organizzatori hanno stabilito di posticipare al 2021 la nuova edizione dell’evento, in linea con la decisione delle altre manifestazioni fieristiche. La prossima edizione della Fiera del Condominio si terrà, quindi, dal 14 al 16 ottobre 2021, sempre negli spazi della Fiera di Verona.

Sono invece confermati gli altri due appuntamenti nazionali che sono particolarmente attesi nel mondo dell’edilizia: il Convegno YouTrade e il Convegno YouBuild. In queste due occasioni, infatti, sarà più semplice mantenere le distanze di sicurezza nell’osservanza delle misure sanitarie.

Il Convegno YouTrade si terrà, quindi, il 15 ottobre, giovedì, a Bergamo, in un nuovo spazio in fase di definizione. Il giorno successivo, sempre nello stesso luogo, si svolgerà invece il Convegno YouBuild. La sala che accoglierà gli iscritti è ampia e garantisce il massimo delle condizioni di sicurezza. Ma i posti sono limitati, a breve sarà possibile iscriversi.