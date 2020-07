La sfortuna, sotto forma di pandemia, ha tagliato le gambe dell’edilizia per un paio di mesi. Ma ora rivenditori di materiali e imprese di costruzione sono pronte a giocare il jolly, il superbonus al 110%. Mentre il Parlamento sta trasformando in legge il decreto Rilancio, con gli ultimi ritocchi all’impianto, il nuovo numero di YouTrade accende un faro sull’incentivo fiscale che promette sfracelli: il via libera definitivo al provvedimento, che consente di applicare un cappotto o rinnovare l’impianto di riscaldamento completamente gratis, dovrebbe spingere il business della filiera per i prossimi mesi. Non mancano, però, gli interrogativi sull’applicazione e la convivenza con i bonus pregressi: domande alle quali il mensile realizzato da Virginia Gambino Editore fornirà risposte chiare, riassunte in un semplice schema grafico per facilitare la lettura.

L’edilizia, insomma, riparte. Con quali prospettive? Il periodico pubblica anche due articoli che analizzano il mercato italiano e le principali piazze europee per fotografare la situazione post covid-19 e offrire indicazioni sull’andamento del settore nella seconda metà dell’anno.

Di certo, oltre al superbonus, per il settore delle costruzioni sono centrali gli investimenti pubblici. E, in particolare, quelli destinati a prevenire alluvioni e catastrofi. Sono, insomma, gli interventi necessari dedicate a uno dei maggiori problemi: il drenaggio di piogge sempre più intense. A questo aspetto, e alle soluzioni destinate al controllo delle acque, è dedicato un ampio servizio speciale, denso di analisi e con le migliori proposte delle aziende.

Dalle grandi opere a quelle piccole, ma importanti per la vita di tutti i giorni: i lavori per cambiare l’aspetto del bagno. Un locale che non è più solo di servizio, ma anche esteticamente piacevole e uno spazio che offre benessere, come dimostrano le case history proposte nella sezione YouTrade Casa da tre importanti rivenditori di materiali per edilizia, che sono anche consulenti e fornitori di elementi di design, dalle ceramiche ai pavimenti.

Ancora: sempre sul nuovo numero di YouTrade potrete trovare un’approfondita disamina tecnica delle soluzioni per i controsoffitti, con i calcoli da applicare per individuare il materiale più performante. Non perdetevi il nuovo numero di YouTrade.