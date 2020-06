WallPepper Up-to-date: inaspettate suggestioni per decorare l’abitare contemporaneo

WallPepper/Group presenta Up-to-date, la nuova collezione 2020 di rivestimenti murali per decorare ambienti contemporanei.

Geometrie, effetti ottici, mix di forme e colori, grafiche che riproducono fedelmente la superficie di materiali come il marmo, il cemento, il legno o il metallo, proposte in stile industriale che si alternano a motivi classici e metropolitani: Up-to-date è un laboratorio di idee e ispirazioni, capace di proporre nuovi trend per la decorazione murale.

Le WallPepper sono superfici decorative Made in Italy dalle infinite possibilità espressive e funzionali, realizzate solo con materiali naturali, eco-compatibili, privi di PVC e certificati.