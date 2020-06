Panorama, il nuovo alzante scorrevole di Schüco

Schüco PWS Italia presenta il nuovo alzante scorrevole Panorama, migliorando le già ottime caratteristiche tecniche e di design offerte da Schüco LivIngSlide, di cui ne è l’evoluzione.

L’azienda, leader nel mercato nazionale dei sistemi per infissi in Pvc, infatti, renderà disponibile da metà luglio 2020 per i Partner Pvc Schüco, la versione Panorama, che aumenta la superficie vetrata dell’11% grazie alla riduzione delle sezioni in vista. Offre una maggiore luminosità degli ambienti interni e dona un reale senso di connessione con il paesaggio circostante.

Concepito per chi desidera il meglio in termini di design e tecnologia, Schüco LivIngSlide Panorama conferisce ai progetti architettonici una resa estetica unica e di forte impatto. Ulteriormente esaltate le linee essenziali dei profili e le eccellenti performance energetiche, il sistema è stato progettato per creare un’esperienza di stile e comfort esclusivo, rispondendo alle attuali tendenze dell’architettura.

Schüco LivIngSlide Panorama presenta un ottimo isolamento termico, con un valore pari a Uf=1,29 W/(m2K), assicurando così un totale comfort climatico in ogni stagione. Caratteristiche che si traducono in un significativo risparmio energetico e nella riduzione delle emissioni di CO2, andando incontro alle esigenze di un’edilizia sempre più attenta alla sostenibilità ambientale.

Il sistema unisce ampia versatilità ed elevata stabilità strutturale: è possibile la realizzazione di soluzioni fino a quattro ante con un peso massimo di 400 chilogrammi. Le eccellenti guarnizioni in Epdm contribuiscono a una tenuta ottimale per decenni e a eccelsi livelli di isolamento acustico, conservando le loro proprietà in un range di temperature compreso tra i –40 e +120 gradi.

Ampia scelta di personalizzazione, grazie alla possibilità di configurare le finiture del serramento con la linea di texture ultra-brillanti Schüco AutomotiveFinish, le lucenti copertine in alluminio Schüco TopAlu o l’ampia gamma di rivestimenti in tinta unita o effetto legno.