Internorm HV 450, la nuova doppia finestra in legno-alluminio

Internorm presenta la doppia finestra in legno-alluminio HV 450 che combina i vantaggi della nuova tecnologia I-tec Core con quelli della tecnologia I-tec Oscuramento, entrambe esclusive dell’azienda.

HV450 offre infatti una struttura di grande rigidità, in grado di sostenere grandi superfici vetrate con alte performance in stabilità e tutto il comfort dell’oscurante integrato all’interno del serramento, che, essendo una doppia finestra, è sempre apribile per una facile pulizia di tutti i componenti interni.

L’altro vantaggio di HV450 è l’eleganza delle essenze pregiate in legno da forestazione sostenibile. Il legno è protetto dagli agenti atmosferici grazie al guscio in alluminio all’esterno della finestra, che è realizzabile in una vasta gamma di colori RAL. L’oscurante integrato, essendo interno alla doppia finestra, è anch’esso protetto dal vento e dalle intemperie.

Grazie al modulo fotovoltaico, il sistema I-tec Oscuramento permette di regolare a distanza il passaggio di luce senza fili e consumi elettrici, sia attraverso telecomando che tramite la app I-tec SmartWindow, da tablet e smartphone.

All’interno del profilo, tra il legno e il guscio di alluminio, una schiuma termica altamente termoisolante garantisce anche un eccellente isolamento termico, che raggiunge valori da primato.

La finestra composita in legno-alluminio HV 450 può essere combinata con tutte le finestre in PVC/alluminio e legno/alluminio di Internorm ed è disponibile in due diversi stili di design.