Addio a Marina Dragotto

Questa notte ci ha lasciati la nostra amica e collega Marina Dragotto. Marina ha continuato, fino alla fine, a lavorare instancabilmente ai temi della città e della rigenerazione urbana, come direttrice di Audis, l’associazione delle aree urbane dismesse. Con YouTrade e YouBuild ha collaborato in questi anni portando spunti utili al dibattito sulla riqualificazione del patrimonio costruito, partecipando attivamente ad alcuni nostri eventi. La sua competenza e capacità di analisi, unite alla sua intelligenza e simpatia, rimarranno per sempre per noi un esempio di serietà, professionalità e capacità comunicativa.

Milanese di nascita, Marina Dragotto, è cresciuta tra Monza, Ferrara e Trieste, ma poi aveva scelto Venezia come città dove lavorare e vivere. Una città in cui aveva studiato urbanistica, allo Iuav. Viveva in Giudecca ed era molto conosciuta e amata da tutti proprio per la sua partecipazione molto attiva alle iniziative della città.

Con Marina perdiamo non solo un’urbanista ma una ricercatrice vera e un’amica. Tutta la nostra redazione e i collaboratori del nostro centro studi si stringono attorno alla sua famiglia in questo momento.