Controtelai Orchidea di Fibrotubi, anche per cartongesso

Progettazione, design e sicurezza: sono le parole chiave della linea Orchidea di Fibrotubi, i controtelai per porte scorrevoli a scomparsa, con soluzioni di alta tecnologia e qualità adatte a tutti i tipi di parete, anche in cartongesso.

Orchidea è applicabile su pavimenti esistenti, è facile da montare e disponibile in varie misure, spessori e modelli: con anta singola, doppia, con ante parallele, contrapposte, filomuro, per punti luce e in kit di montaggio per cartongesso.

Caratteristiche tecniche

I controtelai Orchidea nelle versioni classiche per cartongesso sono costituiti da pannelli in acciaio zincato con passivazione easy-film di alta qualità e profilati con grecatura verticale a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza. Grazie alla traversa di serie con portata aumentata, è possibile raggiungere sino a 120 chilogrammi, rispetto ai classici 80 chilogrammi.

Inoltre, un apposito giunto verticale a incastro permette di collegare la traversa al montante in modo semplice e senza l’utilizzo di alcun attrezzo. Alla traversa è applicato un kit carrello con maggiore aderenza al telaio, per una migliore scorrevolezza e silenziosità nel movimento. Anche la guida pavimento può essere montata senza attrezzi in pochi istanti, tramite un aggancio a scatto automatico.

Soluzioni speciali

Completano la gamma Orchidea per cartongesso tre soluzioni speciali che fanno del design e della tecnologia i loro punti di forza.

Ideale per ampliare la visione dello spazio interno, Fibrotubi ha messo a punto Free-Filomuro, telaio privo di finiture esterne che si fonde con la parete non utilizzando né stipiti né coprifili.

Per recuperare gli spazi e mantenere i punti luce nella parete di alloggio del cassonetto c’è invece Orchidea Light, il telaio, sia per anta singola che doppia, predisposto con quattro aperture per l’inserimento d’impianti elettrici, come interruttori, prese di corrente, applique.

Infine su richiesta, i controtelai Orchidea possono essere realizzati anche fuori misura, fino a 2 metri di lunghezza e 3 metri di altezza, per rispondere anche alle esigenze più particolari, evitando abbassamenti o compensazioni.