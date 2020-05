Basf CC ceduta al fondo americano Lone Star: intervista a Filippo Di Quattro

A fine 2019 Basf e una società di global private equity che fa capo al fondo americano Lone Star, hanno sottoscritto un accordo di acquisto per l’acquisizione del business Construction Chemicals del gruppo tedesco.

L’operazione è consistente dal punto di vista finanziario (3,17 miliardi), ma è considerevole anche per quanto riguarda la filiera stessa dell’edilizia. Anche per l’Italia, visto che la branch opera nel nostro Paese anche con un centro di ricerca a Treviso. Con oltre 7 mila collaboratori, il business Construction Chemicals di Basf dispone di siti di produzione e uffici commerciali in oltre 60 Paesi e ha generato circa 2,5 miliardi di vendite nel 2018.

Ora, però, l’azienda è di fronte a una nuova sfida, come spiega a YouTrade Filippo A. Di Quattro, Director of Manufacturing Country Cluster Italy / Managing Director Basf Construction Chemicals Italia.

Domanda. La divisione Construction Chemicals di Basf è stata ceduta al fondo di private equity Lone Star. Perché?

Risposta. Sotto l’ombrello di Lone Star, il business Construction Chemicals, con il suo brand Master Builders Solutions, può concentrarsi su un percorso di crescita con un approccio specifico del settore, consentendo una maggiore autonomia e libertà operativa.

D. Che cosa comporta per Construction Chemicals?

R. Continueremo a essere il punto di riferimento del settore in termini di prodotti e soluzioni innovativi e sostenibili, elevata qualità e assistenza tecnica, rendendoci ancora più specifici e rispondendo sempre meglio alle esigenze del mercato italiano nel quale siamo presenti da oltre 60 anni, proponendoci con serietà e coerenza a tutti gli operatori del settore che vogliono avere proposte e soluzioni, affidabili e durature.

D. Cambierà ragione sociale?

R. La ragione sociale in Italia cambierà e avremo informazioni specifiche al riguardo nella seconda metà dell’anno.

D. È prevista una riorganizzazione?

R. Non è prevista alcuna riorganizzazione. È invece in corso un programma di incremento delle risorse umane, che c porterà alla miglior gestione delle attività finalizzata al raggiungimento degli importanti obiettivi che ci siamo prefissati.

D. Si tratta di un rapporto esclusivamente finanziario o presuppone delle sinergie?

R. Lone Star ha una comprovata esperienza di transazioni di successo nelle industrie di materiali da costruzioni e simili. Ha la completa proprietà del nostro gruppo composto da oltre 7 mila collaboratori, il business Construction Chemicals di Basf dispone di siti di produzione e uffici commerciali in oltre 60 Paesi e ha generato circa 2,5 miliardi di vendite nel 2019.

D. Qual è l’attività del fondo acquirente?

R. Lone Star è già fortemente impegnata nel settore europeo dei materiali da costruzione con un fatturato che supera i 5 miliardi di euro. In quanto principale investitore di private equity nei materiali da costruzione e relativo indotto, Lone Star ha una vasta esperienza internazionale nel settore con un robusto portafoglio di investimenti sia in Europa che in Nord America.

D. Quali sono i progetti di Construction Chemicals?

R. In Italia la sfida è quella di rafforzare e far crescere ulteriormente la posizione di partner tecnico di riferimento per progettisti, imprese di costruzioni, rivenditori e artigiani impegnati ogni giorno nei lavori più diversi del mondo delle costruzioni.

D. Quali sono i punti di forza dell’azienda?

R. Da sempre le nostre priorità sono la qualità dei prodotti e della proposta, che significa qualità di uomini a tutti livelli, dalla ricerca e sviluppo dei prodotti, alla produzione e all’assistenza a tutti gli operatori del settore.

D. Come potrà continuare a sviluppare la ricerca sui materiali?

R. Construction Chemicals, con il suo brand Master Builders Solutions, attualmente svolge attività di ricerca in numerosi laboratori nel mondo, e lo storico centro ad alta specializzazione di Treviso è uno tra i più importanti ed è il punto di riferimento per tutte le società del Gruppo.

D. Quali sono, allo stato attuale, gli asset di Construction Chemicals?

R. Il business Construction Chemicals ha 130 siti produttivi in più di 60 Paesi nel mondo, più 12 centri di ricerca e sviluppo che formulano prodotti e sistemi evoluti in termini di performance e per un’edilizia sostenibile, tra i quali citiamo Treviso, che vanta l’alta specializzazione e la ricerca più innovativa su malte ed impermeabilizzanti cementizi fin dagli anni Sessanta e la leadership nella ricerca più avanzata sugli additivi. Trostberg, la sede principale tedesca da oltre cento anni, è invece specializzata nello studio e nella formulazione di polimeri e materiali inorganici, come polveri cementizie, additivi per calcestruzzo e cemento, o settori correlati.

D. Per l’edilizia la grande sfida è la sostenibilità. Che cosa propone Construction Chemicals?

R. Le priorità di Construction Chemicals sono da sempre sostenibilità e sicurezza. La gamma di prodotti per l’edilizia Master Builders Solutions e i nostri servizi sono caratterizzati da un principio comune: una maggiore efficienza delle risorse, che permette significativi risparmi sui costi e una impronta ecologica più limitata. Questi benefici offerti

da tecnologie avanzate sono dimostrati da strumenti di misura riconosciuti. Noi li chiamiamo Quantified Sustainable Benefits. Sostenibilità, per noi un punto di forza che vorremmo diventasse comune a tutti coloro che vorranno condividere con noi le scelte future del settore. I Quantified Sustainable Benefits mostrano come la chimica avanzata

possa aiutare a risolvere le sfide dei clienti aumentando la produttività, riducendo i costi di esercizio e le emissioni. Utilizzando i nostri metodi di misurazione collaudati nel tempo, come l’Analizzatore del Ciclo di Vita (Lca) per il calcestruzzo o l’analisi dell’eco-efficienza, valutiamo il potenziale di ciascun progetto e diamo ai nostri clienti un triplo

vantaggio rispetto ai concorrenti economicamente, ecologicamente e qualitativamente. Sul sito www.sustainability.master-builders-solutions.basf.com presentiamo alcune storie selezionate che mostrano come i nostri clienti traggono vantaggio dal nostro approccio. La campagna ha vinto il prestigioso German Design Award 2020 e il German Brand

Award 2019. Nel 2018 è stata premiata con il Premio tedesco per la comunicazione online per il miglior microsito e con tre premi d’argento al Best of Content Marketing Award.