Le aziende dell’edilizia di fronte al coronavirus. O, meglio, la scelta delle strategie delle imprese legate alla filiera delle costruzioni per affrontare la Fase 2: sul nuovo numero di YouTrade non poteva mancare un approfondimento sullo scenario che si apre. Anche se i cantieri tornano all’opera e le rivendite riprendono la piena attività, seppure con le limitazioni imposte dalle norme di sicurezza sanitaria, non è facile avere un quadro della situazione dei prossimi mesi. Le interviste che troverete sulla rivista realizzata da Virginia Gambino Editore forniscono, però, una prima risposta, assieme a un’analisi sui fattori che possono determinare l’andamento del business in un modo o nell’altro. E, sorpresa, non è detto che debba per forza andare così male come molti temono.

Accanto a una sezione dedicata interamente alla Fase 2, questo numero di YouTrade pubblica un esclusivo dossier “Rivendite fino a tre punti vendita”, ricco di 33 schede con i pareri e le iniziative che i distributori stanno mettendo in atto in questo momento. Dall’inchiesta emerge che il settore della distribuzione, che più di altri ha subito le limitazioni degli ultimi mesi, non è per nulla rassegnato e non vede l’ora di ripartire.

Inoltre su YouTrade troverete tanti altri interessanti spunti informativi: un’inchiesta su uno dei mali italiani, la burocrazia, ma anche un articolo sui sistemi antifurto, oppure sulla cronica sottodimensione del sistema imprese. E, come se tutto questo non bastasse, la rivista offre anche uno speciale approfondimento sul cartongesso, oltre a tante interviste ai protagonisti della filiera, le rubriche… Non perdete questo numero speciale di YouTrade!