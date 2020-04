Andrea Baldo, XT insulation: perché isolare il tetto con lana di roccia e di vetro

Andrea Baldo, direttore commerciale di XT insulation, presenta l’azienda di Bibbiano (Reggio Emilia), tra le più rappresentative per la fornitura di prodotti isolanti in fibre minerali in lana di roccia e lana di vetro per l’isolamento termico acustico e la protezione al fuoco. Anche in copertura, dove è essenziale ottenere soluzioni che siano efficienti energeticamente e dal punto di vista del comfort.





L’intervista a XT Insulation e tanti altri articoli sono su YouTrade di marzo: ricevi la tua copia

Domanda. Dal vostro punto di vista, come sta andando il settore delle coperture?

Risposta. Quello delle coperture, civili e industriali, è uno dei settori dove siamo maggiormente presenti, grazie alle proprietà dei materiali che proponiamo e al servizio che la nostra logistica è in grado di fornire alla clientela. In questa prima fase dell’anno abbiamo un sostanziale mantenimento delle richieste rispetto al 2019.

D. Ci sono delle differenze tra Nord, Centro e Sud?

R. XT insulation distribuisce isolanti in lana minerale, lana di roccia e lana di vetro, e offre su tutto il territorio nazionale un servizio puntuale ed efficiente. Le differenze tra Nord, Centro e Sud sono legate principalmente alla diversità di spessori utilizzati tra le tre aree citate. Questo impatta, ovviamente, sui volumi totali.

D. Quali soluzioni offre XT insulation per questo specifico campo di applicazione?

R. Il materiale isolante che è corretto utilizzare differisce a seconda della tipologia di copertura da realizzare: il tetto in legno a falde di una villetta unifamiliare necessita di un isolante con caratteristiche diverse rispetto a quello per una grande copertura industriale e XT insulation è in grado di offrire il prodotto più indicato per ciascuna. Facciamo la differenza grazie alla grande quantità di materiale disponibile nei nostri magazzini, consegnabile velocemente presso le sedi o i cantieri dei nostri clienti attraverso un servizio di logistica organizzato e ben collaudato.

D. Perché scegliere i prodotti XT insulation?

R. Non è facile trovare sul mercato prodotti isolanti, diversi dalle lane minerali, in grado di soddisfare una così ampia gamma di esigenze. I prodotti isolanti in lana di roccia e lana di vetro, infatti, offrono protezione dal caldo e dal freddo, dal rumore, dal fuoco grazie alla loro incombustibilità certificata, sono traspiranti, hanno origine naturale e un ciclo vita rispettoso dei requisiti ambientali.

D. Avete presentato o state lavorando a novità di prodotto per il tetto?

R. La partnership con i più grandi produttori di lana minerale a livello mondiale ci consente di lavorare con i leader di settore che costantemente studiano e propongono al mercato nuove soluzioni. Il nostro compito è quello di selezionarle e renderle disponibili al mercato.

D. Quali sono i plus delle lane minerali per l’isolamento in copertura?

R. Partiamo dal presupposto che, per ogni applicazione, XT insulation offre ai propri clienti la migliore soluzione di isolamento presente sul mercato. Gli isolanti in lana minerale – lana di roccia e lana di vetro – che proponiamo soddisfano tutti i requisiti dell’edilizia moderna: isolamento termico, isolamento acustico, protezione dal fuoco e ecosostenibilità. Quale altro materiale isolante fa altrettanto?

D. Quali garanzie offrono i vostri prodotti dal punto di vista della protezione al fuoco?

R. I pannelli e i feltri in lana di roccia e lana di vetro non rivestiti sono incombustibili in Euroclasse A1. Questo significa che in caso di incendio non contribuiscono in maniera significativa né all’aumento del calore né all’emissione di fumi tossici. In particolare, la lana di roccia, grazie alla sua resistenza a temperature superiori ai mille gradi centigradi, è in grado di svolgere un’azione di contenimento del fuoco, limitandone la propagazione e aumentando il tempo a disposizione per l’evacuazione e l’intervento dei soccorsi.

D. Quali servizi offre l’azienda? Come si articola il vostro rapporto con i rivenditori di materiali edili?

R. Le persone sono la nostra forza. Il team di XT insulation è composto da professionisti costantemente aggiornati sulle ultime novità nel settore. L’alta specializzazione del personale è la nostra risorsa più importante, poiché ci permette di offrire un servizio eccellente ai nostri clienti, garantendo la corretta scelta di prodotti isolanti ad alte prestazioni, per ogni necessità. I nostri tecnici sono a disposizione per sopralluoghi in modo da poter studiare, analizzare e valutare il miglior prodotto in base alle diverse esigenze di

ogni cliente.

D. Avete in programma iniziative dedicate ai rivenditori?

R. L’obiettivo per il 2020 è di fidelizzare ulteriormente, attraverso i servizi spiegati in precedenza, il rapporto con la nostra clientela e ampliarlo a quella parte che ancora non ha usufruito dei nostri servizi nel migliore dei modi.

D. Com’è andato il 2019 per XT insulation e che cosa vi aspettate da quest’anno?

R. Nel 2019 siamo riusciti a raggiungere tutti gli obbiettivi che ci eravamo prefissati. Di conseguenza non possiamo che essere soddisfatti. La partenza del 2020 sembrava essere positiva, ma l’emergenza sanitaria delle ultime settimane rischia di compromettere quanto

di buono si sta facendo. In ogni caso noi continuiamo con grande fiducia e impegno.